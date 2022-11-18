Giriş Tarihi: 18.11.2022 06:39 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 06:40

Şark Bülbülü'nün güzel Hatçe'siydi... 67 yaşındaki Ayşen Cansev'in son hali olay oldu! Yıllar ona da acımadı!

Kemal Sunal'ın unutulmayan filmlerinden Şark Bülbülü'nün Hatçe'si Ayşen Cansev şimdilerde ne yapıyor? Kemal Sunal, Dinçer Çekmez, Ayşen Gruda gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Şark Bülbülü filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şaban'ın beşik kertmesi Hatice yani Ayşen Cansev şimdilerde 67 yaşında. Şark Bülbülü'nün yeniden ekranlara gelmesiyle merak konusu olan Ayşen Cansev'in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı. Yılların acımasız davrandığı Yeşilçam güzellerinden olan Şark Bülbülü'nün Hatice'si Ayşen Cansev'in son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...