Giriş Tarihi: 07.06.2023 06:40 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 06:46

Şarkıcı Alişan ile Küçük İbo’nun paylaşımına yorum yağdı! 38 yaşındaki İbrahim Küçük’ü yıllar sonra görenler ‘Bizim Küçük İbo musun sen?’ dedi!

Yıllar sonra şarkıcı Alişan'ın programına katılan Küçük İbo, sosyal medyanın gündemine oturdu. 90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan olan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı. Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla. Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu. Şimdi 38 yaşında olan şarkıcı gerçek adıyla Halil İbrahim Küçük, sahnelere geri döndü. Son olarak Alişan'ın programına konuk olan Halil İbrahim Küçük'e sosyal medyadan yorum yağdı. Takipçileri 'Bizim Küçük İbo musun sen?' dedi. İşte merak edenler için Küçük İbo'nun son hali…