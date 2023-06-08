Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Küçük İbo şarkıcı Alişan ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! 38 yaşındaki İbrahim Küçük’ü yıllar sonra görenler ‘Bizim Küçük İbo musun sen?’ dedi!
Giriş Tarihi: 08.06.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 09:08

Küçük İbo şarkıcı Alişan ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! 38 yaşındaki İbrahim Küçük’ü yıllar sonra görenler ‘Bizim Küçük İbo musun sen?’ dedi!

Yıllar sonra şarkıcı Alişan'ın programına katılan Küçük İbo, sosyal medyanın gündemine oturdu. 90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan olan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı. Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla. Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu. Şimdi 38 yaşında olan şarkıcı gerçek adıyla Halil İbrahim Küçük, sahnelere geri döndü. Son olarak Alişan'ın programına konuk olan Halil İbrahim Küçük'e sosyal medyadan yorum yağdı. Takipçileri 'Bizim Küçük İbo musun sen?' dedi. İşte merak edenler için Küçük İbo'nun son hali

Küçük İbo şarkıcı Alişan ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! 38 yaşındaki İbrahim Küçük’ü yıllar sonra görenler ‘Bizim Küçük İbo musun sen?’ dedi!

Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu. Yıllar sonra şarkıcı Alişan ile paylaşım yapan İbrahim Küçük, sosyal medyanın gündemine oturdu. Küçük İbo'yu gören takipçileri gözlerine inanamadı. İki ünlü isme takipçilerinden adeta yorum yağdı. Şimdilerde 38 yaşında olan Küçük İbo'ya adeta yorum yağdı...

Küçük İbo şarkıcı Alişan ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! 38 yaşındaki İbrahim Küçük’ü yıllar sonra görenler ‘Bizim Küçük İbo musun sen?’ dedi!

'Küçü İbo' olarak tanıdığımız İbrahim Küçük, sahnelere geri döndü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Küçük İbo şarkıcı Alişan ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! 38 yaşındaki İbrahim Küçük’ü yıllar sonra görenler ‘Bizim Küçük İbo musun sen?’ dedi!

90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan olan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı.

Küçük İbo, Hülya Avşar'ın kucağına oturduğu o zamanları anlattı | Video

Küçük İbo şarkıcı Alişan ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! 38 yaşındaki İbrahim Küçük’ü yıllar sonra görenler ‘Bizim Küçük İbo musun sen?’ dedi!

Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla.

Küçük İbo şarkıcı Alişan ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! 38 yaşındaki İbrahim Küçük’ü yıllar sonra görenler ‘Bizim Küçük İbo musun sen?’ dedi!

Küçük İbo'dan yıllar sonra gelen itiraf ise magazin gündemine bomba gibi düştü…

SON DAKİKA