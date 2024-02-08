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Haberler Galeri Şarkıcı Emrah’tan kızı Eleysa’ya duygusal sözler! Yine tepkilerin odağı oldu! “Prenses kızım hayatımın anlamı…”
Giriş Tarihi: 08.02.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 11:12

Şarkıcı Emrah’tan kızı Eleysa’ya duygusal sözler! Yine tepkilerin odağı oldu! “Prenses kızım hayatımın anlamı…”

Şarkıcı Emrah, tekrar tepkilerin odağına yerleşti. Ünlü şarkıcı şimdi de kızı Eleysa'yı Instagram hesabından paylaştı. Büyük oğlu Tayfun Erdoğan ile yıllardır görüşmeyen Emrah, son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, bir süredir aşk yaşadığı Eda İrap ile evlenmişti. Düğün törenine gitmeyen Emrah Erdoğan'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkatlerden kaçmamıştı. 2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Emrah ve Sibel Kirer, evliliklerini iki çocuklarıyla taçlandırmıştı. 2014'te oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettiler. Şarkıcı Emrah zaman zaman sır gibi sakladığı çocukları Elyesa ve Eleysa ile sevgi dolu karelerini paylaşıyor. Son olarak kızı Eleysa'yı paylaştı. Ünlü şarkıcının takipçilerinden tepki yağdı. İşte tüm detaylar…

Şarkıcı Emrah’tan kızı Eleysa’ya duygusal sözler! Yine tepkilerin odağı oldu! “Prenses kızım hayatımın anlamı…”

Şarkıcı Emrah'ın son paylaşımı yine sosyal medya gündemine oturdu. Emrah'ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, Eda İrap ile evlenmişti. Çiftin nikah şahidi Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço olmuştu. Nikâh törenine gitmeyen Emrah Erdoğan'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkatlerden kaçmamıştı. Son olarak kızının fotoğrafını paylaştı. Emrah'a takipçilerinden sert yorumlar yağdı. Akıllara yine büyük oğlu Tayfun Erdoğan geldi…

Şarkıcı Emrah’tan kızı Eleysa’ya duygusal sözler! Yine tepkilerin odağı oldu! “Prenses kızım hayatımın anlamı…”

"CANIM KIZIM BENİM ELEYSAM 7 YAŞINDA"

Şarkıcı Emrah kızının doğum gününü duygusal sözlerle kutladı. Emrah, kızı Eleysa için bir video paylaştı. Şarkıcı Emrah "Eleysam, bu videoyu bugün senin için çekiyorum, hatıra olsun diye.

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Şarkıcı Emrah’tan kızı Eleysa’ya duygusal sözler! Yine tepkilerin odağı oldu! “Prenses kızım hayatımın anlamı…”

Bugün çok özel bir gün senin doğum günün. Sen benim her şeyimsin, sen benim güzeller güzeli kızımsın, sen benim prensesimsin, sen benim kalbimsin. Allah'ım sana güzel ömürler nasip etsin inşallah. Şunu hiçbir zaman unutma seni çok seven bir baban var. Sen benim kalbimin içisin. Allah'ım seni nazarlardan saklasın seni çok seviyorum. Hem de çok…" demişti.

Şarkıcı Emrah'tan kızı Eleysa'nın doğum gününde paylaşım: "Sen benim kalbimin içisin" | Video

Şarkıcı Emrah’tan kızı Eleysa’ya duygusal sözler! Yine tepkilerin odağı oldu! “Prenses kızım hayatımın anlamı…”

İŞTE EMRAH'IN SON PAYLAŞIMI

Şarkıcı Emrah’tan kızı Eleysa’ya duygusal sözler! Yine tepkilerin odağı oldu! “Prenses kızım hayatımın anlamı…”
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