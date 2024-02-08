Giriş Tarihi: 08.02.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
11:12
Şarkıcı Emrah’tan kızı Eleysa’ya duygusal sözler! Yine tepkilerin odağı oldu! “Prenses kızım hayatımın anlamı…”
Şarkıcı Emrah, tekrar tepkilerin odağına yerleşti. Ünlü şarkıcı şimdi de kızı Eleysa'yı Instagram hesabından paylaştı. Büyük oğlu Tayfun Erdoğan ile yıllardır görüşmeyen Emrah, son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, bir süredir aşk yaşadığı Eda İrap ile evlenmişti. Düğün törenine gitmeyen Emrah Erdoğan'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkatlerden kaçmamıştı. 2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Emrah ve Sibel Kirer, evliliklerini iki çocuklarıyla taçlandırmıştı. 2014'te oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettiler. Şarkıcı Emrah zaman zaman sır gibi sakladığı çocukları Elyesa ve Eleysa ile sevgi dolu karelerini paylaşıyor. Son olarak kızı Eleysa'yı paylaştı. Ünlü şarkıcının takipçilerinden tepki yağdı. İşte tüm detaylar…