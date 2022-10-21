Şarkıcı Gülşen için mahkemeden karar çıktı! İmam Hatipliler için skandal sözler söylemişti!

"DEFALARCA LİNÇ VE İSTİSMARA UĞRADIM"

"Mesleki duruşumun bir bedeli olarak mağduruyum. Kadınlığım, eşliğim, anneliğim ve giyimim kuşamım hakkında defalara sözel olarak linç ve istismara uğradım hatta hedef gösterildim. Ama yine de duygu ve düşünceni her yeri geldiğinde dile getirmekten çekinen biri olmadım şu anda da değilim. Sahnedeki şaka toplumsal duyarlılığının bir uzantısı değildi. Sadece iki kişi arasında geçen şakaydı açıklama veya demeç yoktu ama nedense öyleymiş gibi gösterildi. Bunun böyle olmadığını videoyu izleyen herkes görecektir. Ayrıca zamanlaması ve yayılması manipülatif ve manidardır. Söz konusu konserin tarihi 30 Nisan video yayılma tarihi ise 24 Ağustos arada 4 ay vardır. Videonun 4 ay sonra yayınlanmadı akşamına soruşturma başlatılması ertesi günü gözaltına alınmam ve cezaevine alınmam 1 gün sürdü. Bütün bunları hayatta Gülşen olarak var olmanın cezalandırılması olarak görüyorum" dedi.