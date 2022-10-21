Şarkıcı Gülşen için mahkemeden karar çıktı! İmam Hatipliler için skandal sözler söylemişti!

Şarkıcı Gülşen sahne aldığı bir mekanda imam hatip liselilerine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan dava açılmıştı. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen, adli kontrol şartı bulunan Gülşen bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayan duruşmaya Gülşen Çolakoğlu avukatı Emek Emre ve Altın Mimir ile katıldı. Geniş güvenlik önlemlerin alındığı davaya bazı sayıda müşteki katıldı. Sanık Gülşen Çolakoğlu, hakim karşısında savunmasını gerçekleştirdi. Mahkemeden yeni karar çıktı. İşte tüm detaylar....