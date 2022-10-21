Şarkıcı Gülşen hakim karşısında | Video

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İmam Hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri gerekçesiyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen hakim karşısına çıktı. İlk kez savunma yapan Gülşen, "Değerlerini incitmiş olabileceğimi düşündüğüm herkesten samimiyetle özür dilerim. Bütün bunları hayatta Gülşen olarak var olmamın cezası olarak görüyorum" dedi.