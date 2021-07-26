Şarkıcı Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı ile plaj pozu! Nilüfer korona atlatan kızı Ayşe Nazlı ile "Normalleştik" dedi...

Ünlü şarkıcı Nilüfer'in Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. Sosyal medyadan sık sık paylaşımlarda bulunan anne-kız son olarak üzücü bir haberle gündeme geldi. Sosyal medyadan kızının koronavirüse yakalandığını duyuran Nilüfer, önceki gün Ayşe Nazlı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunmuş ve koronavirüsü hafif şekilde atlattığını söylemişti. Karantinaları biten Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı paylaştıkları tatil pozu ile "Normalleştik" dedi. İşte Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı ve anne-kızın sosyal medya paylaşımları...