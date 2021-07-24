Ünlü şarkıcı Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı'nın sağlık durumu ile ilgili duygusal açıklama
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Ünlü şarkıcı Nilüfer'in Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. Sosyal medyadan sık sık paylaşımlarda bulunan anne-kız son olarak üzücü bir haberle gündeme geldi. Sosyal medyadan kızının koronavirüse yakalandığını duyuran Nilüfer, Ayşe Nazlı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. "Neler Yaşadık?" notuyla paylaşım yapan Nilüfer, kızının son durumunu böyle anlattı...