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Haberler Galeri Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı doğum gününde covit oldu! Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı'nın 21. yaşına özel paylaşım...
Giriş Tarihi: 23.07.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 10:34

Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı doğum gününde covit oldu! Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı'nın 21. yaşına özel paylaşım...

Türk pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. Sosyal medyadan sık sık paylaşımlarda bulunan anne-kız son olarak Ayşe Nazlı'nın 21. yaşını kutladılar. Sosyal medyadan kızının koronavirüse yakalandığını duyuran Nilüfer, Ayşe Nazlı'nın doğum gününü maske ile şarkı söyleyerek kutladı. İşte Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın yeni yaşını kutladığı o anlar...

Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı doğum gününde covit oldu! Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı'nın 21. yaşına özel paylaşım...

Türk pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü.

Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı doğum gününde covit oldu! Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı'nın 21. yaşına özel paylaşım...

Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor.

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Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı doğum gününde covit oldu! Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı'nın 21. yaşına özel paylaşım...

Sosyal medyadan sık sık paylaşımlarda bulunan anne-kız son olarak Ayşe Nazlı'nın 21. yaşını kutladılar.

Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı doğum gününde covit oldu! Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı'nın 21. yaşına özel paylaşım...

Sosyal medyadan kızının koronavirüse yakalandığını duyuran Nilüfer, Ayşe Nazlı'nın doğum gününü maske ile şarkı söyleyerek kutladı.

Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı doğum gününde covit oldu! Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı'nın 21. yaşına özel paylaşım...

İşte Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın yeni yaşını kutladığı o anlar...

Ünlü Şarkıcı Nilüfer'den kovid olan kızı Ayşe Nazlı'ya duygusal doğum günü kutlaması

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