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Haberler Galeri Seksenler dizisinin yıldızları Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’dan apaçi dansı! Sosyal medyayı salladılar…

dizisinin yıldızları ve ’dan ! Sosyal medyayı salladılar…

dizisiyle gönüllere taht kuran oyuncu çift ile , tatil için 'a gitti. Magazin dünyasının renkli çiftlerinden Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner paylaşımları ile de kendilerinden söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve özellikle karantina döneminde yaptıkları paylaşımlarla beğeni toplayan Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, normalleşme süreci ile birlikte tatile çıkmışlardı. Evde uzun süre kaldıkları için tatilin tadını doya doya çıkartan ikili gittikleri yerlerden yaptıkları paylaşımlarla sevenlerini mutlu ediyor. İkili son olarak konakladıkları otelin plajında ederken görüldükleri bir videolarını ' dansımız yayında' notuyla paylaştı.

Giriş Tarihi: 06.08.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 12:10
Seksenler dizisinin yıldızları Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’dan apaçi dansı! Sosyal medyayı salladılar…

dizisiyle gönüllere taht kuran oyuncu çift ile , tatil için 'a gitti. Magazin dünyasının renkli çiftlerinden Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner paylaşımları ile de kendilerinden söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve özellikle karantina döneminde yaptıkları paylaşımlarla beğeni toplayan Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, normalleşme süreci ile birlikte tatile çıkmışlardı.

Seksenler dizisinin yıldızları Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’dan apaçi dansı! Sosyal medyayı salladılar…

Evde uzun süre kaldıkları için tatilin tadını doya doya çıkartan ikili gittikleri yerlerden yaptıkları paylaşımlarla sevenlerini mutlu ediyor. İkili son olarak konakladıkları otelin plajında ederken görüldükleri bir videolarını ' dansımız yayında' notuyla paylaştı.

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'den 'apaçi dansı' | Video

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Seksenler dizisinin yıldızları Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’dan apaçi dansı! Sosyal medyayı salladılar…

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