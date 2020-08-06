Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner’den 'apaçi dansı' | Video
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Oyuncu çift Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, sosyal medyada ‘apaçi dansı’ yaptıkları anların görüntülerini paylaştı.