Giriş Tarihi: 31.03.2023 06:21
Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
06:28
Selami Şahin'in skandalı uzun senelerdir sürüyormuş! "Tacize uğrayan kadınlar neden hâlâ susuyor anlamıyorum"
Türkiye GÜNAYDIN'ın 'Etiler Şahin'i' haberini konuşuyor! GÜNAYDIN'ın 'Etiler Şahini' haberinin ardından bazıları "Yahu semttekiler Artık yeter sıkıldım" dedi. Bu olayı yıllardır biliyor, sizin yeni mi haberiniz oldu?" dedi. Yani bu skandal uzun süredir devam ediyormuş ama kimse polise gidip şikayette bulunmamış. Tacize uğrayan kadınlar neden hâlâ susuyor anlamıyorum.