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Haberler Galeri Selami Şahin'in skandalı uzun senelerdir sürüyormuş! "Tacize uğrayan kadınlar neden hâlâ susuyor anlamıyorum"
Giriş Tarihi: 31.03.2023 06:21 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 06:28

Selami Şahin'in skandalı uzun senelerdir sürüyormuş! "Tacize uğrayan kadınlar neden hâlâ susuyor anlamıyorum"

Türkiye GÜNAYDIN'ın 'Etiler Şahin'i' haberini konuşuyor! GÜNAYDIN'ın 'Etiler Şahini' haberinin ardından bazıları "Yahu semttekiler Artık yeter sıkıldım" dedi. Bu olayı yıllardır biliyor, sizin yeni mi haberiniz oldu?" dedi. Yani bu skandal uzun süredir devam ediyormuş ama kimse polise gidip şikayette bulunmamış. Tacize uğrayan kadınlar neden hâlâ susuyor anlamıyorum.

YÜKSEL AYTUĞ
Selami Şahin’in skandalı uzun senelerdir sürüyormuş! Tacize uğrayan kadınlar neden hâlâ susuyor anlamıyorum

Günaydın'ın Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken edinip yoldan geçen genç kadınları ofisine davet etmesiyle ilgili 'Etiler Şahini' haberi, olay oldu. 74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bırakmıştı. Haberden sonra çok şey yazıldı, söylendi.

Selami Şahin’in skandalı uzun senelerdir sürüyormuş! Tacize uğrayan kadınlar neden hâlâ susuyor anlamıyorum

GÜNAYDIN yazarı Yüksel Aytuğ, 74 yaşındaki Selami Şahin'in AVM önündeki skandal çapkınlık olayını köşesine taşıdı.

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Selami Şahin’in skandalı uzun senelerdir sürüyormuş! Tacize uğrayan kadınlar neden hâlâ susuyor anlamıyorum

Başarılı muhabir arkadaşımız Evren Abdullahoğlu'nun ortaya çıkardığı ve Günaydın'ın manşetinde yer aldıktan sonra gündemi değiştiren Selami Şahin olayı üzerine çok şey yazıldı, söylendi.

Selami Şahin’in skandalı uzun senelerdir sürüyormuş! Tacize uğrayan kadınlar neden hâlâ susuyor anlamıyorum

Kimileri, onun Etiler'deki AVM'nin civarında kadınların önünü kesip, ofisine davet etmesini taciz ya da sapıklık olarak nitelerken, kimileri de bu davranışının demans ya da alzheimer gibi beyni etkileyen bir yaşlılık hastalığı olduğu ihtimalini ortaya attı.

Selami Şahin’in skandalı uzun senelerdir sürüyormuş! Tacize uğrayan kadınlar neden hâlâ susuyor anlamıyorum

Olayın sebepleri muhtelif olabilir. Ama ben bugün herkesin dikkatinden kaçan bir başka konuya dikkat çekmek istiyorum: Diyorlar ki, "Yahu sizin bundan yeni mi haberiniz oldu? Bu semtte yaşayan herkes bu durumdan haberdar..."

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