Giriş Tarihi: 26.12.2023 09:25

Selena'nın Selin'i 31 yaşında Türkiye'ye döndü! Sırra kadem basan Cansu Demirci'nin son hali...

Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena dizisi yayınlandığı dönem özellikle genç izleyicinin ilgi odağı olmuştu. Tekrarları da izlenme rekorları kıran Selena geçen yıllara rağmen adından hala söz ettiriyor. Selena'nın çocuk oyuncu kadrosu özellikle sosyal medyanın markajında. Bu isimlerden biri de Selin karakterine can veren Cansu Demirci'ydi. Yurt dışına yerleşen Cansu Demirci yıllardır hem ekranlardan hem de gözlerden uzak yaşıyordu. Sırra kadem basan oyuncu yıllar sonra ülkeye döndü. İşte 31 yaşındaki Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali...