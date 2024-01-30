Giriş Tarihi: 30.01.2024 09:49
Selena'nın Selin'i 31 yaşında Türkiye'ye döndü! Sırra kadem basmıştı! İşte Cansu Demirci'nin son hali...
Sinem Kobal'ın başrolünde yer aldığı Selena dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Tekrarları da izlenme rekorları kıran Selena'nın çocuk oyuncu kadrosu özellikle sosyal medyanın markajında. Bu isimlerden biri de Selin karakterine can veren Cansu Demirci... Hem ekranlardan hem de gözlerden uzak yaşayan Cansu Demirci yurt dışına yerleşmişti. Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı. Sırra kadem basan oyuncu yıllar sonra ülkeye döndü. İşte 31 yaşındaki Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali...