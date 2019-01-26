Sen Anlat Karadeniz'in Asiyesi Öykü Gürman'ın sevgilisine yazdığı aşk sözleri...

Sen Anlat Karadeniz dizisinin Asiyesi Öykü Gürman, sevgilisi için kullandığı aşk sözleriyle "bir aşk nasıl yaşanır?" dersi veriyor. Hangi ünlünün kimle sevgili olduğunu biliyor musunuz? Öyle ki hepimiz bazen magazin haberi okuduğumuzda veya haberlerde izlediğimizde "onlar sevgili miydi?" diyoruz. Ünlülerin sevgilileri ve eşlerini derlediğimiz bu içeriğimiz sizlerle.