Sen Anlat Karadeniz'in Asiyesi Öykü Gürman'ın sevgilisine yazdığı aşk sözleri...

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Asiye rolüyle ekranlara gelen Öykü Gürman'ın sevgilisine yazdığı aşk sözlerini biliyor musunuz? Veya yine Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı İrem Helvacıoğlu'nun uzun süredir birlikte olduğu aşkı hakkında bilginiz var mı? Sağlık konusunda Türkiye'de sözü dinlenen bilim insanları arasında bulunan Canan Karatay'ın eşini hiç gördünüz mü? İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri... Sen Anlat Karadeniz dizisinin Asiyesi Öykü Gürman, sevgilisi için kullandığı aşk sözleriyle 'bir aşk nasıl yaşanır?' dersi veriyor. Hangi ünlünün kimle sevgili olduğunu biliyor musunuz? Öyle ki hepimiz bazen magazin haberi okuduğumuzda veya haberlerde izlediğimizde 'onlar sevgili miydi?' diyoruz. Ünlülerin sevgilileri ve eşlerini derlediğimiz bu içeriğimiz sizlerle. RÜŞTÜ REÇBER VE EŞİ IŞIL REÇBER RÜŞTÜ REÇBER VE EŞİ IŞIL REÇBER KUBİLAY AKA VE SEVGİLİSİ MİRAY DANER KUBİLAY AKA VE SEVGİLİSİ MİRAY DANER ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ VE SEVGİLİSİ BURAK YAMANTÜRK ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ VE SEVGİLİSİ BURAK YAMANTÜRK