Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilk kez el ele görüntülendi! İşte Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in o görüntüleri!

Önceki gün bir güzellik salonundan çıkan Sarıkaya, ilişkileri hakkında ilk kez konuştu. Oyuncu "Mert Demir ile birlikteliğiniz nasıl gidiyor?" sorusuna "Güzel gidiyor, her şey yolunda, Milano tatili de harikaydı. Bayram için Mert ile planımız yok. Benim iş görüşmelerim var, onlarla ilgileneceğim" diye cevap verdi.