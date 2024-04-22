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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilk kez el ele görüntülendi! İşte Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in o görüntüleri!
Giriş Tarihi: 22.04.2024 23:56 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 23:56

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilk kez el ele görüntülendi! İşte Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in o görüntüleri!

Bir süredir birlikte olan, geçtiğimiz günlerde Milano'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilişkileriyle ilgili soruları hep yanıtsız bırakıyordu. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, bugün ilk kez el ele görüntülendi. Bir mekan çıkışı görüntülenen çift, gazetecilerin ısrarlı sorularına cevap vermeyerek araçlarına bindi. İşte Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ilk kez el ele görüntüleri!

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilk kez el ele görüntülendi! İşte Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in o görüntüleri!

Serenay Sarıkaya'nın adı bir süredir şarkıcı Mert Demir ile anılıyordu. Haklarında çıkan aşk iddiasına sessiz kalan ancak sosyal medyadaki yorumlarıyla dikkat çeken ikili, baş başa gittikleri Milano tatili dönüşü görüntülenmişti.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilk kez el ele görüntülendi! İşte Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in o görüntüleri!

Önceki gün bir güzellik salonundan çıkan Sarıkaya, ilişkileri hakkında ilk kez konuştu. Oyuncu "Mert Demir ile birlikteliğiniz nasıl gidiyor?" sorusuna "Güzel gidiyor, her şey yolunda, Milano tatili de harikaydı. Bayram için Mert ile planımız yok. Benim iş görüşmelerim var, onlarla ilgileneceğim" diye cevap verdi.

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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilk kez el ele görüntülendi! İşte Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in o görüntüleri!

İLK KEZ EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Bugün ise ünlü çift, mekan çıkışında ilk kez el ele görüntülendi.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilk kez el ele görüntülendi! İşte Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in o görüntüleri!

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilk kez el ele görüntülendi! İşte Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in o görüntüleri!

SORULARI CEVAPSIZ BIRAKARAK ARAÇLARINA BİNDİLER!

Bir mekan çıkışı görüntülenen çift, gazetecilerin ısrarlı sorularına cevap vermeyerek araçlarına bindi.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilk kez el ele görüntülendi! İşte Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in o görüntüleri!

İşte Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ilk kez el ele görüntüleri!

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