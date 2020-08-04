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Haberler Galeri Şeyma Subaşı’nın arkadaşı Daria Kyryliuk kim tarafından darp edildi? Olayın tüm gerçekleri ortaya çıktı!

’nın arkadaşı kim tarafından edildi? Olayın tüm gerçekleri ortaya çıktı!

'nın arkadaşı 'deki of Momo'nun güvenliği tarafından edildiğini iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ukraynalı manken Daria Kyryliuk, Çeşme'deki 'nun güvenliği tarafından darp edildiğini etti. Ancak görgü tanığı Figen Civan ve bazı detaylar kafaları karıştırdı. Daria Kryliuk, Şeyma Subaşı ile arkadaş. Şeyma Subaşı ünlü modele 'Çok üzgünüm' mesajıyla destek verdi. Şeyma Subaşı'nın Momo Beach'in sahibi Burak Beşer ile eskiden ilişki yaşaması, geçen yıl da plaja alınmaması başka iddialarında ortaya çıkmasına neden oldu. İşte çok konuşulan olayın tüm perde arkası…

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 04.08.2020 08:40 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 08:54
Şeyma Subaşı’nın arkadaşı Daria Kyryliuk kim tarafından darp edildi? Olayın tüm gerçekleri ortaya çıktı!

'nın arkadaşı 'deki of Momo'nun güvenliği tarafından edildiğini iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ukraynalı manken Daria Kyryliuk, Çeşme'deki 'nun güvenliği tarafından darp edildiğini etti. Ancak görgü tanığı Figen Civan ve bazı detaylar kafaları karıştırdı. Daria Kryliuk, Şeyma Subaşı ile arkadaş. Şeyma Subaşı ünlü modele 'Çok üzgünüm' mesajıyla destek verdi. Şeyma Subaşı'nın Momo Beach'in sahibi Burak Beşer ile eskiden ilişki yaşaması, geçen yıl da plaja alınmaması başka iddialarında ortaya çıkmasına neden oldu. İşte çok konuşulan olayın tüm perde arkası…

Şeyma Subaşı’nın arkadaşı Daria Kyryliuk kim tarafından darp edildi? Olayın tüm gerçekleri ortaya çıktı!

Ukraynalı top model , tatil için geldiği 'deki of Momo isimli plajın güvenliği tarafından edildiğini etti.

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Şeyma Subaşı’nın arkadaşı Daria Kyryliuk kim tarafından darp edildi? Olayın tüm gerçekleri ortaya çıktı!

Kyryliuk, yaptığı paylaşımda "Sessiz kalmak istemiyorum. Bana, erkek arkadaşıma ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum.

Şeyma Subaşı’nın arkadaşı Daria Kyryliuk kim tarafından darp edildi? Olayın tüm gerçekleri ortaya çıktı!

Momo Plajı'nın güvenliği bize saldırdı. Ben dahil dört kızın yüzüne yumruk atıldı, diğer arkadaşlarımız da kötü yaralandı" dedi.

Şeyma Subaşı’nın arkadaşı Daria Kyryliuk kim tarafından darp edildi? Olayın tüm gerçekleri ortaya çıktı!

Daha önce ismi yabancı mankenlerle anılan iş adamı Baran Güneş'le birlikte olan modelin bu paylaşımının ardından gözler of Momo'ya çevrildi ancak olayla ilgili bazı detaylar ve görgü tanığı Figen Civan'ın anlattıkları akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

Şeyma Subaşı’nın arkadaşı Daria Kyryliuk kim tarafından darp edildi? Olayın tüm gerçekleri ortaya çıktı!

'GÜVENLİK DARIA'YI DARP ETMEDİ TAM TERSİNE KORUDU'

"Olay gözümün önünde oldu. İki grup arasında büyük bir kavga çıktı. Çok alkollülerdi. Aralarında Daria'nın sevgilisinin de bulunduğu 4-5 kişilik bir grup, bir arabanın içinde tek başına olan bir kişiye saldırıp onu dövmeye başladı.

Şeyma Subaşı’nın arkadaşı Daria Kyryliuk kim tarafından darp edildi? Olayın tüm gerçekleri ortaya çıktı!

'AĞLIYORDU'

Güvenlik görevlileri kavgayı ayırmak için müdahale etti. Daria bir ağacın altında ağlıyordu. Görevliler zarar görmesin diye kızı başka bir yere götürdü. Yani güvenlikten dayak yeme ihtimali yok. Daha sonra sevgilisiyle kavga etmiş, sevgilisi onu etmiş olabilir. Mekanın suçu yok."

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