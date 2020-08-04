Son Dakika Haberi: Ünlü Top Model Daria Kyryliuk'un dayak yediği iddia edilen işletmeye flaş ceza | Video
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Son dakika... İzmir Çeşme'de Ünlü Top Model Daria Kyryliuk'un çalışanlar tarafıdna darp edildiğini iddia ettiği 'The Beach of Momo' isimli mekana 15 gün kapatma cezası verildi! Top Model Daria Kyryliuk'un dayak yediğini iddia ettiği İzmir Çeşme'deki 'The Beach of Momo' isimli mekana kapatma cezası coroan virüsü tedbirleri maske ve sosoyal mesafe kurallarını uyulmnadığı dolayısıyla verildi.