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Haberler Galeri Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu kullanırken çekilmiş videosu ortalığı karıştırdı! Skandalın ardından Şeyma…
Giriş Tarihi: 19.09.2022 06:22 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 06:27

Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu kullanırken çekilmiş videosu ortalığı karıştırdı! Skandalın ardından Şeyma…

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'na tepkiler dinmiyor! Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile uyuşturucu kullanırken çekilmiş görüntüleri nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan Şeyma Subaşı, bu skandal nedeniyle işinden oldu. Bir spor giyim markası, Şeyma'nın kreatif direktör ve marka yüzü olarak imza attığı koleksiyonunun tanıtımını yapacaktı. Ancak marka, o görüntüler sonrası partiyi iptal etti. Markanın, skandallar prensesiyle yollarını ayıracağı iddia ediliyor. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Şeyma Subaşı'nı kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu kullanırken çekilmiş videosu ortalığı karıştırdı! Skandalın ardından Şeyma…

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisiyle uyuşturucu kullanırken çekilmiş videosu ortalığı karıştırdı. Skandalın ardından Şeyma'ya ilk darbe anlaşma yaptığı şirketten geldi! Subaşı'nın marka yüzü olduğu spor şirketi, tanıtım partisini iptal ettiğini açıkladı

Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu kullanırken çekilmiş videosu ortalığı karıştırdı! Skandalın ardından Şeyma…

Bugünlerde, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile uyuşturucu kullanırken çekilmiş görüntüleriyle gündemde olan Şeyma Subaşı, kendisiyle birlikte bir markayı da yaktı!

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Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu kullanırken çekilmiş videosu ortalığı karıştırdı! Skandalın ardından Şeyma…

Şeyma, popülerliği sayesinde bir spor giyim markasının kreatif direktörü olmuştu ve geçtiğimiz cuma günü de imza attığı koleksiyonun tanıtımını yapacaktı.

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Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu kullanırken çekilmiş videosu ortalığı karıştırdı! Skandalın ardından Şeyma…

Marka, aynı zamanda reklam yüzü olan Şeyma ile birlikte mağazasında tanıtım partisi verecekti. Ancak o görüntülerden sonra parti iptal oldu.

Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu kullanırken çekilmiş videosu ortalığı karıştırdı! Skandalın ardından Şeyma…

Subaşı'nın, katıldığı bir partide uyuşturucu kullanırken çekilmiş videosunu GÜNAYDIN muhabiri Gökhan Gökduman ortaya çıkardı.

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