Giriş Tarihi: 19.09.2022 06:22 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 06:27

Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu kullanırken çekilmiş videosu ortalığı karıştırdı! Skandalın ardından Şeyma…

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'na tepkiler dinmiyor! Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile uyuşturucu kullanırken çekilmiş görüntüleri nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan Şeyma Subaşı, bu skandal nedeniyle işinden oldu. Bir spor giyim markası, Şeyma'nın kreatif direktör ve marka yüzü olarak imza attığı koleksiyonunun tanıtımını yapacaktı. Ancak marka, o görüntüler sonrası partiyi iptal etti. Markanın, skandallar prensesiyle yollarını ayıracağı iddia ediliyor. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Şeyma Subaşı'nı kaleme aldı. İşte o yazı…