Görüntüler olay yarattı! Şeyma Subaşı ve sevgilisi kokain içerken yakalandı | Video

Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan Seyma Subaşı, aşk hayatında çalkantılı bir dönem yaşadıktan sonra Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile sevgili oldu. Yaklaşık 2 yıl aşk yaşadıktan sonra ayrılan ikili, kısa süre sonra tekrar barıştı. Sık sık yurt içi ve yurt dışı tatillerine çıkan ikili, geçtiğimiz Cuma akşamı özel bir partiye katıldı. Yurt dışında olduğu ögrenilen bir evdeki özel partide eğlenen ikili, ilerleyen saatlerde alkolün de dozunu kaçırarak kokain içmeye başladı.

Sık sık uyuşturucu madde kullandığı iddiası ile gündeme gelen ve her defasında inkar eden Subaşı, geçtiğimiz yıllarda Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa'nın içinde uyuşturucu bulunun bir kola içtiği ve hastanelik olduğu gündeme gelmişti. Uyuşturucu kullandığını her zaman inkar eden Şeyma Subaşı, bu kez yakayı ele verdi. Ünlü sosyal medya fenomenine kokaini Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi verdi.