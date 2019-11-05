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Şimdi 'ın tam zamanı

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Kuruluş: Osman, şimdiden rekorları alt üst etti. Dizinin ilk tanıtımı 35 milyon, ikinci tanıtımı ise 20 milyondan fazla kez izlendi. Günaydın köşe yazarı , 'ı kaleme aldı. İşte o yazı…

YÜKSEL AYTUĞ YÜKSEL AYTUĞ Magazin
Giriş Tarihi: 05.11.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 10:14
Şimdi Kuruluş Osman'ın tam zamanı

Şimdi Kuruluş'un tam zamanı

atv'nin yeni dizisi Kuruluş: Osman, ekrana gelmek için gün sayıyor. İzleyiciler de öyle. Daha yayınlanmadan tüm rekorları alt üst eden dizinin ilk tanıtımı 35 milyon kez izlenmişti. İkinci tanıtım ise daha iki hafta dolmadan 20 milyondan fazla kez izlendi. Kuruluş: Osman'ın ikinci tanıtımı bir hafta içerisinde yalnızca Twitter'da 52 milyon 625 bin etkileşim alırken; Twitter, Instagram, Facebook ve Youtube'da 35 milyondan fazla izlendi. İkinci tanıtım başta İngilizce, İspanyolca, Arapça, Rusça, Endonezce ve Urduca olmak üzere 25 ayrı dile çevirdi.

Şimdi Kuruluş Osman'ın tam zamanı

Belli ki beklenti çok yüksek. Kuruluş: Osman yayınlandığı andan itibaren atv ekranlarında büyük bir fırtına estireceğe benziyor. Ben bu büyük ilgiyi, ülkemizin şu anda içinde bulunduğu duruma bağlıyorum. Dört bir yanı düşmanlar tarafından çevrilen, adeta İkinci İstiklal Savaşı'nı veren, yıllar sonra yeniden 'güçlü bir devlet olduğunun' ulusça bilincine varan Türkiye, sanki yeniden bir 'Kuruluş' mücadelesi veriyor. İşte bu nedenledir ki, Türkiye Cumhuriyeti'ni müdafaa etmek için harekete geçen gerçek vatandaşlar için Kuruluş: Osman son derece güçlü bir 'ilham kaynağı' olacağa benziyor.

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Şimdi Kuruluş Osman'ın tam zamanı

Kuruluş Osman 1. Bölüm yeni fragmanı yayınlandı! Burak Özçivit'in at üzerindeki bu sahneleri sosyal medyayı salladı!

Şimdi Kuruluş Osman'ın tam zamanı

İşte, ilk tanıtımda Osman Bey'in ruhuna işleyen, yüreğinde kuruluş ateşini yakan o etkileyici ilahi metin:

Şimdi Kuruluş Osman'ın tam zamanı

"Ey oğul unutma, yolumuz ezelden ebede kadardır. Gayemiz gönüller yapmaktır. Davamız kul olmaktır. Ey oğul, hilalin gölgesinde adalet ol, merhamet ol, derman ol, gazi ol, devlet ol... Ey oğul, millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın.

Şimdi Kuruluş Osman'ın tam zamanı

Devlet-i ebed müddet olasın..." Devlet-i ebed müddet olmak... Anlamı; Türklerin kurdukları her devleti, bir öncekinin devamı olarak görmeleri ve böylelikle özünde 'birlik' anlamına gelen devlet kavramını bu topraklar üzerinde sonsuz kılmak için yeniden ant içmeleri...

Şimdi Kuruluş Osman'ın tam zamanı

Aslında her 'Kuruluş' ne bir son, ne bir başlangıç. Bu topraklar üzerinde 'Türk olarak var olmanın' hediyesi...

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