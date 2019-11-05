Şimdi Kuruluş Osman'ın tam zamanı

Şimdi Kuruluş'un tam zamanı

atv'nin yeni dizisi Kuruluş: Osman, ekrana gelmek için gün sayıyor. İzleyiciler de öyle. Daha yayınlanmadan tüm rekorları alt üst eden dizinin ilk tanıtımı 35 milyon kez izlenmişti. İkinci tanıtım ise daha iki hafta dolmadan 20 milyondan fazla kez izlendi. Kuruluş: Osman'ın ikinci tanıtımı bir hafta içerisinde yalnızca Twitter'da 52 milyon 625 bin etkileşim alırken; Twitter, Instagram, Facebook ve Youtube'da 35 milyondan fazla izlendi. İkinci tanıtım başta İngilizce, İspanyolca, Arapça, Rusça, Endonezce ve Urduca olmak üzere 25 ayrı dile çevirdi.