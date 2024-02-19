Sinan Özen’in ikizleri Neva ve Sanberk 4 yaşında! Ünlü şarkıcının duygusal paylaşımına beğeni yağdı!

Sinan Özen paylaşımına "Bugün evimizde neşe dolu bir kutlama var! Canımızın içi Neva ve Sanberk'in 4. yaş günü! Dört yıl önce hayatımıza kattıkları sevgi, neşe ve güzellikle dolu dolu geçen zamanın tadını çıkartıyoruz.