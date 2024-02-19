Giriş Tarihi: 19.02.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
10:40
Sinan Özen’in ikizleri Neva ve Sanberk 4 yaşında! Ünlü şarkıcının duygusal paylaşımına beğeni yağdı!
2016 yılında Burcu Kartal ile dünyaevine giren 59 yaşındaki Sinan Özen'in 2020'nin Şubat ayında ikiz bebekleri dünyaya gelmişti. Neva ve Sanberk adını verdikleri ikiz bebekleri olan çift, kızlarının rahatsızlığını öğrenince büyük üzüntü yaşamıştı. Sinan Özen'in kızı Neva, sağlık sorunları nedeniyle 7 kez büyük ameliyat geçirmişti. Son olarak, Sinan Özen ile Burcu Özen çifti, ikizleri Neva ve Sanberk'in 4. yaşını kutladı. Özen "Bu 4 yılda yanımızda olan, bize destek olan herkese teşekkür" dedi. Sinan Özen, ikiz çocukları için duygusal bir paylaşım yaptı. İşte o takipçilerini duygulandıran paylaşımı…