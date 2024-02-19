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Haberler Galeri Sinan Özen’in ikizleri Neva ve Sanberk 4 yaşında! Ünlü şarkıcının duygusal paylaşımına beğeni yağdı!
Giriş Tarihi: 19.02.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 10:40

Sinan Özen’in ikizleri Neva ve Sanberk 4 yaşında! Ünlü şarkıcının duygusal paylaşımına beğeni yağdı!

2016 yılında Burcu Kartal ile dünyaevine giren 59 yaşındaki Sinan Özen'in 2020'nin Şubat ayında ikiz bebekleri dünyaya gelmişti. Neva ve Sanberk adını verdikleri ikiz bebekleri olan çift, kızlarının rahatsızlığını öğrenince büyük üzüntü yaşamıştı. Sinan Özen'in kızı Neva, sağlık sorunları nedeniyle 7 kez büyük ameliyat geçirmişti. Son olarak, Sinan Özen ile Burcu Özen çifti, ikizleri Neva ve Sanberk'in 4. yaşını kutladı. Özen "Bu 4 yılda yanımızda olan, bize destek olan herkese teşekkür" dedi. Sinan Özen, ikiz çocukları için duygusal bir paylaşım yaptı. İşte o takipçilerini duygulandıran paylaşımı…

Sinan Özen’in ikizleri Neva ve Sanberk 4 yaşında! Ünlü şarkıcının duygusal paylaşımına beğeni yağdı!

Sinan Özen ile Burcu Özen çiftinin ikizleri Neva ve Sanberk 4 yaşına girdiler. Sinan Özen'in paylaşımı sosyal medyada kısa sürede trend oldu.

Sinan Özen’in ikizleri Neva ve Sanberk 4 yaşında! Ünlü şarkıcının duygusal paylaşımına beğeni yağdı!

Sinan Özen paylaşımına "Bugün evimizde neşe dolu bir kutlama var! Canımızın içi Neva ve Sanberk'in 4. yaş günü! Dört yıl önce hayatımıza kattıkları sevgi, neşe ve güzellikle dolu dolu geçen zamanın tadını çıkartıyoruz.

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Sinan Özen’in ikizleri Neva ve Sanberk 4 yaşında! Ünlü şarkıcının duygusal paylaşımına beğeni yağdı!

Her anları bizim için özel ve unutulmaz. Bugün, ailemizle birlikte geçirdiğimiz mutlu anları sizinle de paylaşmak istedik.

Sinan Özen ikizlerinin 4. yaş gününü bu paylaşımla kutladı | Video

Sinan Özen’in ikizleri Neva ve Sanberk 4 yaşında! Ünlü şarkıcının duygusal paylaşımına beğeni yağdı!

İşte küçük bir kutlama videosu, gözlerimizin ışığı canımız çocuklarımızla birlikte geçirdiğimiz güzel anların bir kesiti.

Sinan Özen’in ikizleri Neva ve Sanberk 4 yaşında! Ünlü şarkıcının duygusal paylaşımına beğeni yağdı!

Bu dört yıl içinde, bizimle olan desteklerinizi ve sevginizi her zaman hissettik.

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