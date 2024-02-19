Sinan Özen ikizlerinin 4. yaş gününü bu paylaşımla kutladı | Video
'Evlere Şenlik', 'Canım Yandı', 'Çıldıracağım', 'Ölürüm Yoluna' şarkılarıyla hafızalara kazınan Sinan Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile nikah masasına oturmuştu. Özen'in bu evlilikten Neva ve Sanberk adında ikiz bebekleri oldu. 2020 yılında baba olan 58 yaşındaki şarkıcının minik kızı Neva, bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ederek minik bedeniyle 7 ayrı ameliyat geçirdi. Bir röportajında "Mezar yerini bile hazırladık" diyen Özen, zor günleri geride bıraktı ve çekirdek ailesiyle uzun bir sürenin ardından ilk kez paylaşımda bulundu.
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