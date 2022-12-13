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Haberler Galeri Şöhret olduğunda henüz 2 yaşındaydı! Yeşilçam'da 'Ayşecik’ ile gönülleri fetheden Zeynep Değirmencioğlu kendine bambaşka bir yol çizdi!
Giriş Tarihi: 13.12.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 10:06

Şöhret olduğunda henüz 2 yaşındaydı! Yeşilçam'da 'Ayşecik’ ile gönülleri fetheden Zeynep Değirmencioğlu kendine bambaşka bir yol çizdi!

Yeşilçam'a Ayşecik karakteriyle damga vuran Zeynep Değirmencioğlu, evlendikten sonra kariyerine noktayı koyarak gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etmişti. Yeşilçam'ın unutulmaz isminin zaman içindeki değişimi sevenlerini şaşkına çevirdi. Henüz 2 yaşındayken sinemaya adım atan Zeynep Değirmencioğlu 'Ayşecik' filmiyle Türk sinemasında çığır açmıştı. 20'li yaşlarına kadar çok sayıda filmde yer alan ve sonrasında sinemayı bırakan oyuncuyu yıllar sonra görenler tanımakta zorlandı. Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali sosyal medyada gündem oldu. İşte merak edenler için Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali…

Şöhret olduğunda henüz 2 yaşındaydı! Yeşilçam’da ’Ayşecik’ ile gönülleri fetheden Zeynep Değirmencioğlu kendine bambaşka bir yol çizdi!

Türk sinemasında çocuk yıldızların önünü açan 'Ayşecik' karakteri ile gönülleri fetheden Zeynep Değişmencioğlu zirvedeyken bıraktığı oyunculuğa bir daha hiç dönmedi.

Şöhret olduğunda henüz 2 yaşındaydı! Yeşilçam’da ’Ayşecik’ ile gönülleri fetheden Zeynep Değirmencioğlu kendine bambaşka bir yol çizdi!

Atıf Yılmaz'ın yönettiği, Zeynep Değirmencioğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Ayşecik', izleyiciden gördüğü ilgi üzerine çekilen devam filmleriyle 11 yılda 15 filmlik seri haline getirildi.

Ayşecik rolüyle hafızalara kazınan Zeynep Değirmencioğlu, Külkedisi'ni de oynamıştı | Video

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Şöhret olduğunda henüz 2 yaşındaydı! Yeşilçam’da ’Ayşecik’ ile gönülleri fetheden Zeynep Değirmencioğlu kendine bambaşka bir yol çizdi!

Filmin senaristi Hamdi Değirmencioğlu'nun kızı olan 1954 doğumlu Zeynep Değirmencioğlu, dönemin ünlü futbolcusu Fenerbahçeli Serkan Acar ile evlendikten sonra kendine bambaşka bir yol çizdi.

Şöhret olduğunda henüz 2 yaşındaydı! Yeşilçam’da ’Ayşecik’ ile gönülleri fetheden Zeynep Değirmencioğlu kendine bambaşka bir yol çizdi!

Şimdilerde İstanbul'da emlakçılık yapan Zeynep Değirmencioğlu son hali ile merak konusu oldu.

Şöhret olduğunda henüz 2 yaşındaydı! Yeşilçam’da ’Ayşecik’ ile gönülleri fetheden Zeynep Değirmencioğlu kendine bambaşka bir yol çizdi!

Zeynep Değirmencioğlu Ece Saruhan'a verdiği bir röportajda merak edilenleri yanıtlamıştı...

Çok uzun zamandır oyunculuk yapmıyorsunuz. Hiç özlediniz mi setleri, sinemayı?

Hiç özlemedim. Zaten 1.5 yaşımdan 20'me kadar setlerdeydim. Oyunculuğa benim bıraktığım yaşta başlayanlar var.

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