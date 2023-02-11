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Haberler Galeri SON DAKİKA: Enkaz altındaki Taha Duymaz'ın son durumunu ablası açıkladı! "Umutla bekliyoruz..."
Giriş Tarihi: 11.02.2023 15:00 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 15:31

SON DAKİKA: Enkaz altındaki Taha Duymaz'ın son durumunu ablası açıkladı! "Umutla bekliyoruz..."

Köy evindeki mutfağında yaptığı yemekleri Instagram sayfasında paylaşarak sosyal medyada büyük ilgi gören ve kısa sürede fenomen olan Taha Duymaz, Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 Şubat sabaha karşı saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, ailesiyle birlikte göçük altında kaldı. Ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti. Hatay'da akrabalarının evinde enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz'ı bulmak için şarkıcı PAU, CZN Burak ve Dilan Polat adeta seferber olmuştu. Enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın son durumunu ablası açıkladı. İşte o açıklama...

SON DAKİKA: Enkaz altındaki Taha Duymaz’ın son durumunu ablası açıkladı! Umutla bekliyoruz...

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem ile sarsıldı. Hatay'da, yaşadığı köyde kendi imkanları ile sosyal medyada yemek videoları çekerek yayınlayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuşan Taha Duymaz'ın yaşanan deprem felaketinde ailesi ile birlikte akrabalarının evinde enkaz altında kaldı. 1 milyon kişinin takip ettiği ve paylaşımlarıyla gönülleri fetheden Taha Duymaz'ın hayatta olup olmadığı merak konusuydu. Ablasından son dakika açıklaması geldi.

SON DAKİKA: Enkaz altındaki Taha Duymaz’ın son durumunu ablası açıkladı! Umutla bekliyoruz...

Taha Duymaz'ın ablası, "Asılsız haberlere inanmayın, umutla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Enkaz altındaki Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu? Ablası son durumu açıkladı | Video

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SON DAKİKA: Enkaz altındaki Taha Duymaz’ın son durumunu ablası açıkladı! Umutla bekliyoruz...

Gülben Ergen de Twitter hesabından şunları dile getirdi:

"Taha'nın haberini AFAD'dan aldım. Maraş'tan Hatay'a doğru yola çıktım! Teşhis için zorlandıklarını söylediler. Umarım ve dilerim ki bana yanlış teşhisle, yanlış bilgi verilmiş olsun."

SON DAKİKA: Enkaz altındaki Taha Duymaz’ın son durumunu ablası açıkladı! Umutla bekliyoruz...

Şarkıcı PAU, sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ile ilgili yaptığı paylaşıma şunları yazmıştı:

SON DAKİKA: Enkaz altındaki Taha Duymaz’ın son durumunu ablası açıkladı! Umutla bekliyoruz...

Taha kardeşimiz hakkında bilgilendirme

TAHA DUYMAZ İLE ALAKALI.

Bildiğim son şey…

Yeri tespit edildi…

Evin en alt katında…

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