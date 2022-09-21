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Haberler Galeri Son Dakika: Esra Erol canlı yayınında ortalığı birbirine kattı! Cemile Esra Erol’da kayınvalidesi ile yüzleşti: Ben takıntılı insanım!
Giriş Tarihi: 21.09.2022 22:30 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 22:50

Son Dakika: Esra Erol canlı yayınında ortalığı birbirine kattı! Cemile Esra Erol’da kayınvalidesi ile yüzleşti: Ben takıntılı insanım!

Son Dakika: ATV ekranlarının reyting rekortmeni programlarından Esra Erol, her hafta farklı konu ve konuklarıyla Türkiye gündemine yön veriyor. Esra Erol'un bu haftaki programına Kütahya'dan katılan Cemile Karaca, ünlü sunucudan yardım istedi. 'Eşim ve ailesi beni sokağa attı' diyerek Erol'dan yardım isteyen Cemile Hanım, şiddet gördüğünü de itiraf etti. Cemile Hanım, bugün kayınvalidesi ile yüzleşti. Kayınvalidesi ile canlı yayında karşı karşıya gelen Cemile Hanım, stüdyoyu birbirine kattı. İşte Esra Erol'un bugünkü programına damga vuran o olay!

Son Dakika: Esra Erol canlı yayınında ortalığı birbirine kattı! Cemile Esra Erol’da kayınvalidesi ile yüzleşti: Ben takıntılı insanım!

Türkiye'nin en çok sevilen ve izlenen programlarından biri olan Esra Erol, yine konu ve konuklarıyla gündeme bomba gibi geldi.

Son Dakika: Esra Erol canlı yayınında ortalığı birbirine kattı! Cemile Esra Erol’da kayınvalidesi ile yüzleşti: Ben takıntılı insanım!

Esra Erol'un bugünkü programına katılan Cemile Karaca, evliliğinden sorunlar yaşadığını belirterek ünlü sunucu ve ekibinden yardım istedi.

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Son Dakika: Esra Erol canlı yayınında ortalığı birbirine kattı! Cemile Esra Erol’da kayınvalidesi ile yüzleşti: Ben takıntılı insanım!

Cemile Karaca, 4 yıl önce görücü usulü evlendiği Ramazan Karaca ile sorunlar yaşadığını ve şiddet gördüğünü açıkladı.

Esra Erol canlı yayınında ortalığı birbirine kattı! Cemile Esra Erol'da kayınvalidesi ile yüzleşti: Ben takıntılı insanım! | Video

Son Dakika: Esra Erol canlı yayınında ortalığı birbirine kattı! Cemile Esra Erol’da kayınvalidesi ile yüzleşti: Ben takıntılı insanım!

Cemile Hanım, "Kocam her kavgada çöp poşeti gibi beni annemin kapısına bırakıyor. Şiddet gördüm altınlarımı aldı, mağdur edildim" dedi.

Son Dakika: Esra Erol canlı yayınında ortalığı birbirine kattı! Cemile Esra Erol’da kayınvalidesi ile yüzleşti: Ben takıntılı insanım!

Hamileyken bile şiddet gördüğünü belirten Cemile Hanım, "Hiçbirinden şikayetçi olmadım, çünkü beni kapının önüne koyduğunda gidebileceğim hiçbir yer yok. Annemin durumu yok, bana ve çocuklarıma bakamaz. Çocuklarım için sustum" diye konuştu.

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