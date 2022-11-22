Giriş Tarihi: 22.11.2022 08:38
Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
08:43
SON DAKİKA: Feci kazada can veren Tolga Güleryüz'ün eski eşi oyuncu Zeynep Gülmez'den yürek sızlatan paylaşım: Affet beni...
Amasya'nın Merzifon ilçesinden gelen kaza haberi sanat dünyasını yasa boğmuştu. 'Baş Belası' tiyatro oyunu için turneye çıkan aralarından oyuncular Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in de bulunduğu ekibi taşıyan minibüs TIR'a arkadan çarpmıştı. 9 kişinin yaralandığı feci kazada tiyatro ekibinden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Hem iş arkadaşları hem de dostlarını kaybetmenin acısı ile sarsılan isimlerden açıklamalar ardı ardına geldi. 7 günlük turnenin dönüş yolunda feci şekilde hayata veda eden isimlerden Tolga Güleryüz'ün eski eşi oyuncu Zeynep Gülmez'in paylaşımı yürek sızlattı. Genç yaşta hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'e eski eşi Zeynep Gülmez "Ben seni affettim. Affet beni..." diyerek seslendi.