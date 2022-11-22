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Haberler Galeri SON DAKİKA: Feci kazada can veren Tolga Güleryüz'ün eski eşi oyuncu Zeynep Gülmez'den yürek sızlatan paylaşım: Affet beni...
Giriş Tarihi: 22.11.2022 08:38 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 08:43

SON DAKİKA: Feci kazada can veren Tolga Güleryüz'ün eski eşi oyuncu Zeynep Gülmez'den yürek sızlatan paylaşım: Affet beni...

Amasya'nın Merzifon ilçesinden gelen kaza haberi sanat dünyasını yasa boğmuştu. 'Baş Belası' tiyatro oyunu için turneye çıkan aralarından oyuncular Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in de bulunduğu ekibi taşıyan minibüs TIR'a arkadan çarpmıştı. 9 kişinin yaralandığı feci kazada tiyatro ekibinden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Hem iş arkadaşları hem de dostlarını kaybetmenin acısı ile sarsılan isimlerden açıklamalar ardı ardına geldi. 7 günlük turnenin dönüş yolunda feci şekilde hayata veda eden isimlerden Tolga Güleryüz'ün eski eşi oyuncu Zeynep Gülmez'in paylaşımı yürek sızlattı. Genç yaşta hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'e eski eşi Zeynep Gülmez "Ben seni affettim. Affet beni..." diyerek seslendi.

SON DAKİKA: Feci kazada can veren Tolga Güleryüz’ün eski eşi oyuncu Zeynep Gülmez’den yürek sızlatan paylaşım: Affet beni...

Sanat camiasını yasa boğan kaza, önceki gece Amasya'nın Merzifon ilçesinin Çaybaşı Köyü mevkisinde meydana geldi. Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç kontrolündeki TIR'a arkadan çarptı.

SON DAKİKA: Feci kazada can veren Tolga Güleryüz’ün eski eşi oyuncu Zeynep Gülmez’den yürek sızlatan paylaşım: Affet beni...

Aralarından Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in de bulunduğu 9 kişinin yaralandığı feci kazada tiyatro ekibinden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: Amasya'da Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy'un içinde bulunduğu minibüs tıra çarptı: 3 ölü! | Video

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SON DAKİKA: Feci kazada can veren Tolga Güleryüz’ün eski eşi oyuncu Zeynep Gülmez’den yürek sızlatan paylaşım: Affet beni...

Hem iş arkadaşları hem de dostlarını kaybetmenin acısı ile sarsılan isimlerden açıklamalar ardı ardına geldi.

SON DAKİKA: Feci kazada can veren Tolga Güleryüz’ün eski eşi oyuncu Zeynep Gülmez’den yürek sızlatan paylaşım: Affet beni...

7 günlük turnenin dönüş yolunda feci şekilde hayata veda eden isimlerden Tolga Güleryüz'ün eski eşi oyuncu Zeynep Gülmez'in paylaşımı yürek sızlattı.

SON DAKİKA: Feci kazada can veren Tolga Güleryüz’ün eski eşi oyuncu Zeynep Gülmez’den yürek sızlatan paylaşım: Affet beni...

Genç yaşta hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'e eski eşi Zeynep Gülmez "Ben seni affettim. Affet beni..." diyerek seslendi.

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