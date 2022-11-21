SON DAKİKA: Amasya'da Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy’un içinde bulunduğu minibüs tıra çarptı: 3 ölü! | Video
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Son dakika haberi: Amasya'nın Merzifon ilçesinde Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci gibi ünlü oyuncuların bulunduğu minibüs, TIR'a çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti. Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Uğur Şalvarcıoğlu ve Filiz Özbek ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı