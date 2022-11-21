Video Yaşam SON DAKİKA: Amasya'da Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy’un içinde bulunduğu minibüs tıra çarptı: 3 ölü! | Video
SON DAKİKA: Amasya'da Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy’un içinde bulunduğu minibüs tıra çarptı: 3 ölü! | Video

SON DAKİKA: Amasya'da Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy’un içinde bulunduğu minibüs tıra çarptı: 3 ölü! | Video

21.11.2022 | 09:47

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Son dakika haberi: Amasya'nın Merzifon ilçesinde Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci gibi ünlü oyuncuların bulunduğu minibüs, TIR'a çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti. Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Uğur Şalvarcıoğlu ve Filiz Özbek ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

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Kaza, dün gece saatlerinde ilçenin Çaybaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç kontrolündeki TIR'a arkadan çarptı. Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile minibüste yaralanan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ihbarla gelen ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelerde tedaviye alındı. Yapılan incelemenin ardından minibüsten çıkartılan cenazeler de hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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