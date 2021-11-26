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Haberler Galeri Üçüncü kez baba olan Halit Ergenç ilk kez duygularını açıkladı! Halit Ergenç: Müthiş bir şey!
Giriş Tarihi: 26.11.2021 22:41 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 22:41

Üçüncü kez baba olan Halit Ergenç ilk kez duygularını açıkladı! Halit Ergenç: Müthiş bir şey!

2009 yılında hayatlarını birleştiren Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, mutlu birlikteliklerini üç çocuk ile taçlandırdı. İlk oğulları Ali'yi 2010 yılında kucağına alan Korel, ikinci oğlu Han'ı geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya getirmişti. 3 Kasım'da da üçüncü bebeği Leyla'ya kavuşan ünlü çiftin mutlulukları yüzlerinde okunuyor. Ünlü oyuncu Halit Ergenç, Uğur Aslan'ın yer aldığı müzikali izlemeye gitti. Ünlü oyuncu burada gazetecilerin sorularını cevapladı. Ergenç, üçüncü kez baba olmanın verdiği heyecanı, "Müthiş bir şey. Allah isteyen herkese nasip etsin" sözleriye anlattı. İşte detaylar!

Üçüncü kez baba olan Halit Ergenç ilk kez duygularını açıkladı! Halit Ergenç: Müthiş bir şey!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti 2009 yılında evlenmiş, 3 Kasım'da üçüncü çocuklarına kavuşmanın heyecanını yaşamıştı.

Üçüncü kez baba olan Halit Ergenç ilk kez duygularını açıkladı! Halit Ergenç: Müthiş bir şey!

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, Uğur Aslan'ın yer aldığı müzikali izlemeye gitti.

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Üçüncü kez baba olan Halit Ergenç ilk kez duygularını açıkladı! Halit Ergenç: Müthiş bir şey!

Ünlü oyuncu burada gazetecilerin sorularını cevapladı.

Üçüncü kez baba olan Halit Ergenç ilk kez duygularını açıkladı: Müthiş bir şey! | Video

Üçüncü kez baba olan Halit Ergenç ilk kez duygularını açıkladı! Halit Ergenç: Müthiş bir şey!

Ergenç, üçüncü kez baba olmanın verdiği heyecanı, "Müthiş bir şey. Allah isteyen herkese nasip etsin" dedi.

Üçüncü kez baba olan Halit Ergenç ilk kez duygularını açıkladı! Halit Ergenç: Müthiş bir şey!

İki erkek çocuğunun ardından Leyla ismini verdiği bir kızı olan Bergüzar Korel, Instagram sayfasından mutlu karelerini paylaşmaya devam ediyor.

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