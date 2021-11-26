Üçüncü kez baba olan Halit Ergenç ilk kez duygularını açıkladı: Müthiş bir şey! | Video
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2009 yılında hayatlarını birleştiren Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, mutlu birlikteliklerini üç çocuk ile taçlandırdı. İlk oğulları Ali'yi 2010 yılında kucağına alan Korel, ikinci oğlu Han'ı geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya getirmişti. 3 Kasım'da da üçüncü bebeği Leyla'ya kavuşan ünlü çiftin mutlulukları yüzlerinde okunuyor. Ünlü oyuncu Halit Ergenç, Uğur Aslan'ın yer aldığı müzikali izlemeye gitti. Ünlü oyuncu burada gazetecilerin sorularını cevapladı. Ergenç, üçüncü kez baba olmanın verdiği heyecanı, "Müthiş bir şey. Allah isteyen herkese nasip etsin" sözleriye anlattı. İşte detaylar!