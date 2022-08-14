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Haberler Galeri Ünlü oyuncunun sır ölümü! Süreyya Gürsel Evren 3. kattan düşerek hayatını kaybetmişti
Giriş Tarihi: 14.08.2022 11:20 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 11:29

Ünlü oyuncunun sır ölümü! Süreyya Gürsel Evren 3. kattan düşerek hayatını kaybetmişti

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Süreyya Gürsel Evren, misafir olarak gittiği evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Süreyya Gürsel Evren'in ölüm haberi ise sanat camiasını adeta yasa boğdu. Usta oyuncunun ölümü şüpheli bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, Evren'in misafirlik için geldiği arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Süreyya Gürsel Evren'in sır ölümü ile ilgili çalışmalar sürerken alkolün etkisi ile yüksekten düşüp ölmüş olabileceği de değerlendirildi.

Yunus Emre KAVAK
Ünlü oyuncunun sır ölümü! Süreyya Gürsel Evren 3. kattan düşerek hayatını kaybetmişti

İstanbul Sancaktepe'de ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in cesedi bir apartmanın önünde bulundu. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Evren'in misafirlik için geldiği arkadaşlarının ifadesine başvurdu.

Ünlü oyuncunun sır ölümü! Süreyya Gürsel Evren 3. kattan düşerek hayatını kaybetmişti

Arkadaşları, "Bir süre alkol aldık. Sonra biz uyuduk, ardından polisler bizi uyandırdı" dedi. Evren'in ölümü ile ilgili çalışmalar sürerken alkolün etkisi ile yüksekten düşüp ölmüş olabileceği değerlendirildi.

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Ünlü oyuncunun sır ölümü! Süreyya Gürsel Evren 3. kattan düşerek hayatını kaybetmişti

Sancaktepe Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olay şöyle yaşandı. Devriye gezen polis ekiplerine yerde yatan şahıs ihbarı gelmesi üzerine hemen olay yerine gitti.

Ünlü oyuncunun sır ölümü! Süreyya Gürsel Evren 3. kattan düşerek hayatını kaybetmişti

Site bahçesinde yerde yatan şahıs 112 ekiplerince kontrol edildiğinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde şahsın son olarak TRT'nin Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan oyuncu Süreyya Gürsel Evren olduğu belirlendi.

Ünlü oyuncunun sır ölümü! Süreyya Gürsel Evren 3. kattan düşerek hayatını kaybetmişti

MİSAFİRLİĞE GELMİŞ

Cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Süreyya Gürsel Evren'in ölümüyle ilgili polis inceleme başlattı.

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