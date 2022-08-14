Giriş Tarihi: 14.08.2022 11:20
Güncelleme Tarihi: 14.08.2022
11:29
Ünlü oyuncunun sır ölümü! Süreyya Gürsel Evren 3. kattan düşerek hayatını kaybetmişti
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Süreyya Gürsel Evren, misafir olarak gittiği evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Süreyya Gürsel Evren'in ölüm haberi ise sanat camiasını adeta yasa boğdu. Usta oyuncunun ölümü şüpheli bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, Evren'in misafirlik için geldiği arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Süreyya Gürsel Evren'in sır ölümü ile ilgili çalışmalar sürerken alkolün etkisi ile yüksekten düşüp ölmüş olabileceği de değerlendirildi.