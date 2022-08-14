Video Magazin Masumlar Apartmanı'nın oyuncusu Süreyya Gürsel Evren, 3’üncü kattan düşerek hayatını kaybetti | Video
Masumlar Apartmanı'nın oyuncusu Süreyya Gürsel Evren, 3’üncü kattan düşerek hayatını kaybetti | Video

Masumlar Apartmanı'nın oyuncusu Süreyya Gürsel Evren, 3’üncü kattan düşerek hayatını kaybetti | Video

14.08.2022 | 11:03

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Oyuncu Süreyya Gürsel Evren, Sancaktepe’de misafir olarak gittiği evin 3'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Sancaktepe Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Sanatçı Süreyya Gürsel Evren, misafir olarak geldiği sitede bulunan binanın üçüncü katından düştü. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse Evren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Evren'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"AİLESİNİN BAŞI SAĞ OLSUN"
Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafından Mehmet Gürbüce, "Site önünde bir kalabalık vardı. Sağlık ve polis ekipleri gelmişti. Oyuncu, misafir olarak geldiği evden aşağı düşmüş. Hayatını kaybetmiş. Sabah saatlerinde olmuş. Televizyonlarda görüyorduk. Bizim de müşterimizdi. Ailesinin başı sağ olsun" diye konuştu.

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