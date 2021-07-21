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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, son yolculuğuna uğurlandı! Ünlülerden Alişan ve ailesine taziye mesajı yağdı!
Giriş Tarihi: 21.07.2021 19:56 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 19:59

Ünlü şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, son yolculuğuna uğurlandı! Ünlülerden Alişan ve ailesine taziye mesajı yağdı!

Ünlü şarkıcı Alişan'ın 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş, geçirdiği koronavisü nedeniyle hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşinin tedavisi boyunca hastanenin önünden bir an olsun ayrılmaya Alişan ve ailesi, acı haberin ardından cenazeyi teslim aldı. Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ayakta durmakta güçlük çekti. Camiye Çağla Şıkel, Bülent Serttaş ve Melek Bakal camiye geldi. Gelemeyen ünlü sanatçılar ise taziye mesajları yayınladı. İşte ünlülerden Alişan'a ve ailesine gelen taziye mesajları!

Ünlü şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, son yolculuğuna uğurlandı! Ünlülerden Alişan ve ailesine taziye mesajı yağdı!

Sanatçı Alişan'ın 4 haftadır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ve bir süre önce entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, son yolculuğuna uğurlandı! Ünlülerden Alişan ve ailesine taziye mesajı yağdı!

Selçuk Tektaş, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

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Ünlü şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, son yolculuğuna uğurlandı! Ünlülerden Alişan ve ailesine taziye mesajı yağdı!

Kardeşinin tedavisi boyunca hastanenin önünden bir an olsun ayrılmaya Alişan ve ailesi, acı haberin ardından cenazeyi teslim aldı.

Ünlü şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, son yolculuğuna uğurlandı! Ünlülerden Alişan ve ailesine taziye mesajı yağdı!

Selçuk Tektaş'ın tabutu omuzlar üzerinde camiye getirildi.

Ünlü şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, son yolculuğuna uğurlandı! Ünlülerden Alişan ve ailesine taziye mesajı yağdı!

Alişan'a ve ailesine de başta Başkan Erdoğan olmak üzere ünlülerden de taziye mesajları geldi.

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