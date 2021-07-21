Ünlü şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, son yolculuğuna uğurlandı! Ünlülerden Alişan ve ailesine taziye mesajı yağdı!

Ünlü şarkıcı Alişan'ın 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş, geçirdiği koronavisü nedeniyle hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşinin tedavisi boyunca hastanenin önünden bir an olsun ayrılmaya Alişan ve ailesi, acı haberin ardından cenazeyi teslim aldı. Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ayakta durmakta güçlük çekti. Camiye Çağla Şıkel, Bülent Serttaş ve Melek Bakal camiye geldi. Gelemeyen ünlü sanatçılar ise taziye mesajları yayınladı. İşte ünlülerden Alişan'a ve ailesine gelen taziye mesajları!