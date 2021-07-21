Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı | Video
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Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Tektaş'ın cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde kılınacak. Namaz öncesi Camii avlusunda görüntülenen Alişan ve ailesinin gözyaşları yürekleri acıttı.