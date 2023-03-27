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Haberler Galeri Usta oyuncu Köksal Engür 77 yaşında hayatını kaybetti! Leyla ile Mecnun'un aksakallı dedesiydi...
Giriş Tarihi: 27.03.2023 07:19 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 07:24

Usta oyuncu Köksal Engür 77 yaşında hayatını kaybetti! Leyla ile Mecnun'un aksakallı dedesiydi...

"Zerda" dizisindeki "Sıddık" ve "Leyla ile Mecnun" dizisinde oynadığı "Ak Sakallı Dede" rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür'den acı haber geldi. İsmail Köksal Engür, 77 yaşında böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatı ise sanat camiasını yasa boğdu.

Usta oyuncu Köksal Engür 77 yaşında hayatını kaybetti! Leyla ile Mecnun’un aksakallı dedesiydi...

Seslendirme sanatçısı, Sinema ve dizi oyuncusu İsmail Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Köksal Engür 77 yaşında hayatını kaybetti! Leyla ile Mecnun’un aksakallı dedesiydi...

Oyuncu Cengiz Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadeleriyle sanatçının vefatını duyurdu.

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Usta oyuncu Köksal Engür 77 yaşında hayatını kaybetti! Leyla ile Mecnun’un aksakallı dedesiydi...

Usta oyuncu Engür, özellikle son dönemde "Leyla ile Mecnun" dizisinde oynadığı "Ak Sakallı Dede" rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Usta oyuncu Köksal Engür 77 yaşında hayatını kaybetti! Leyla ile Mecnun’un aksakallı dedesiydi...

Engür'ün vefat haberinin ardından,sevenlerinden baş sağlığı mesajları geldi.

Usta oyuncu Köksal Engür 77 yaşında hayatını kaybetti! Leyla ile Mecnun’un aksakallı dedesiydi...

KÖKSAL ENGÜR KİMDİR?

Köksal Engür, 1946'da Kars'ta dünyaya geldi. Sanatçı, henüz 10 yaşındayken TRT Ankara Radyosu "Çocuk Saati" programında kısa radyo tiyatrolarıyla mesleğe başladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünü 1969'da tamamlayan sanatçı, TRT'de programlara katılmanın yanında, seslendirme çalışmalarının da temelini attı.

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