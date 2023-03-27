Usta oyuncu Köksal Engür 77 yaşında hayatını kaybetti! Leyla ile Mecnun’un aksakallı dedesiydi...

Oyuncu Cengiz Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadeleriyle sanatçının vefatını duyurdu.