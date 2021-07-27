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Haberler Galeri Vasiyet anlaşmasıyla 82 yaşındaki eşine geri dönen Meltem Miraloğlu'ndan flaş hamle! Meltem Miraloğlu kural bozdu
Giriş Tarihi: 27.07.2021 17:15 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 17:25

Vasiyet anlaşmasıyla 82 yaşındaki eşine geri dönen Meltem Miraloğlu'ndan flaş hamle! Meltem Miraloğlu kural bozdu

"Hayat Devam Ediyor" dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli zengin bir Amerikalı ile nikah masasına oturmuştu. Bu evliliğiyle günlerce magazin gündeminden düşmeyen Meltem Miraloğlu; geçtiğimiz aylarda eşi Patrick tarafından evden atıldığı, bir süredir kendisinden haber alınamadığı ve Patrick'den ayrılarak 62 yaşındaki psikoloğu John ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Vasiyet anlaşmasıyla eşine geri döndüğü belirtilen Meltem Miraloğlu'ndan yeni hamle geldi. Kural bozan oyuncu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Vasiyet anlaşmasıyla 82 yaşındaki eşine geri dönen Meltem Miraloğlu'ndan flaş hamle! Meltem Miraloğlu kural bozdu

Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturmuştu. Patrick'den ayrılarak psikoloğu John ile aşk yaşadığı iddia edilen Miraloğlu'nun vasiyet anlaşmasıyla eşine geri döndüğü öne sürülmüştü.

Vasiyet anlaşmasıyla 82 yaşındaki eşine geri dönen Meltem Miraloğlu'ndan flaş hamle! Meltem Miraloğlu kural bozdu

Miraloğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Vasiyet anlaşmasıyla 82 yaşındaki eşine geri dönen Meltem Miraloğlu'ndan flaş hamle! Meltem Miraloğlu kural bozdu

Patrick'e makarna yapan oyuncu, eşinin yemek sofrasındaki hallerini kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşıma yoğun ilgi göstererek yaptıkları yorumlarla ikilinin arasındaki yaş farkını tekrar gündeme getirdi.

Meltem Miraloğlu paylaştığı 48 yaş büyük kocası Patrick'in görüntüleri sosyal medyada olay oldu

Vasiyet anlaşmasıyla 82 yaşındaki eşine geri dönen Meltem Miraloğlu'ndan flaş hamle! Meltem Miraloğlu kural bozdu

Sosyal medyada hızla yayılan videoya "Dedesi gibi duruyor", "Dedesi mi eşi mi?", "Deden yaşındaki bir adamla neden evlenirsin?" yorumlarını yaptı.

Vasiyet anlaşmasıyla 82 yaşındaki eşine geri dönen Meltem Miraloğlu'ndan flaş hamle! Meltem Miraloğlu kural bozdu

NE OLMUŞTU?

Meltem Miraloğlu'nun ABD'li kocasına vasiyet karşılığı döndüğü ve Miraloğlu'na kalacak olan dudak uçuklatan miras ortaya çıkmıştı.

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