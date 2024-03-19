Giriş Tarihi: 19.03.2024 07:51
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
07:54
Yaban Çiçekleri için geri sayım! 'Kenan Ataman’a hayat verecek olan Halil Babür karakterini anlattı!
Yakında atv ekranında başlayacak olan Yaban Çiçekleri dizisinin oyuncularından Halil Babür, hikayenin dikbaşlı karakteri Kenan'ı canlandıracak. Dizi ve rolü hakkında konuşan Halil Babür, "İzleyicinin keyifle izleyebileceği, kendi gerçekleri ile yüzleşecekleri, yanı başlarında yaşanan hayatlara şahit olmanın farkındalığını yaşayacakları bir dizi olacak" dedi. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği başrollerinde Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı kreatif danışmalığını Zeynep Günay'ın yaptığı atv'nin heyecan yaratan yeni dizisi Yaban Çiçekleri 25 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.