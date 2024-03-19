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Giriş Tarihi: 19.03.2024 07:51 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 07:54

Yaban Çiçekleri için geri sayım! 'Kenan Ataman’a hayat verecek olan Halil Babür karakterini anlattı!

Yakında atv ekranında başlayacak olan Yaban Çiçekleri dizisinin oyuncularından Halil Babür, hikayenin dikbaşlı karakteri Kenan'ı canlandıracak. Dizi ve rolü hakkında konuşan Halil Babür, "İzleyicinin keyifle izleyebileceği, kendi gerçekleri ile yüzleşecekleri, yanı başlarında yaşanan hayatlara şahit olmanın farkındalığını yaşayacakları bir dizi olacak" dedi. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği başrollerinde Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı kreatif danışmalığını Zeynep Günay'ın yaptığı atv'nin heyecan yaratan yeni dizisi Yaban Çiçekleri 25 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.

Yaban Çiçekleri için geri sayım! ’Kenan Ataman’a hayat verecek olan Halil Babür karakterini anlattı!

Kenan'ın çok boyutlu ve oynaması çok keyifli bir karakter olduğunu söyleyen Babür, hikayeye dair şunları paylaştı; "Kenan, Ataman ailesinin erkek evladı, iyi ve köklü bir ailenin çok iyi yetişmiş bir oğlu. Biraz başına da buyruk bir karakter. Hayatın gerçeklerinden biraz kopuk onun büyümesi ve bu gerçeklerle yüzleşmesini izleyeceğiz."

Rolünün kendisine en cazip gelen yönleri için ise şunları söyledi; "Hikayeden çok nasıl yazıldıklarına, gerçekliğine bakarım. Beni bu diyaloglar ve Zeynep Günay ile çalışmak heyecanlandırdı. Provalar yaptık ve Zeynep Hoca ile çok çalıştık. Doğaçlama yapıp üzerinde çok çalıştığımız provalar gerçekleştirdik."

Sevilen oyuncu, izleyiciyi ise nelerin beklediğini dair ise şunları söyledi; "Keyifle izleyebilecekleri, kendi gerçekleri ile yüzleşecekleri yanı başlarında yaşanan hayatlara şahit olmanın farkındalığını yaşayacakları bir dizi olacak "Yaban Çiçekleri" şimdiden iyi seyirler diliyorum. 25 Mart Pazartesi atv'de görüşmek üzere."

Yaban Çiçekleri için geri sayım! ’Kenan Ataman’a hayat verecek olan Halil Babür karakterini anlattı!

Ekran için gün sayan dizinin başrol oyuncuları Ayvalık'ın sembolü zeytin ağaçlarının doğal fonunda objektif karşısına geçtiler. Uyumları ile dikkat çeken ikili Ayvalık'ın dokusu ve havasının diziye yansıyacağını ve bu mevsimde İstanbul dışında çalışmanın konforunu yaşadıklarını belirttiler.

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Yaban Çiçekleri için geri sayım! ’Kenan Ataman’a hayat verecek olan Halil Babür karakterini anlattı!

Yönetmenliğini Aydın Bulut'un yaptığı, oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan "Yaban Çiçekleri" 25 Mart Pazartesi günü atv'de başlıyor.

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