Giriş Tarihi: 10.03.2023 08:38
Güncelleme Tarihi: 10.03.2023
09:45
‘Yeni bir aşk kapıda mı?’ Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü’nün panik anları!
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Kalabalığın arasında Defne Kayalar ile birlikte olan Ergüçlü'nün yanında bir erkek vardı. Gazetecilerin kalabalığın içinde kendilerini çekmelerinin ardından yanındaki arkadaşını uzaklaştıran Hazar Ergüçlü'nün moralinin bozulduğu görüldü. Ardından hızla kalabalığın arasından ayrılan Ergüçlü ve Kayalar, evlerine gitti. Ergüçlü'nün yanındaki arkadaşları ise gözlerden kayboldu.