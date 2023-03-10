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Haberler Galeri ‘Yeni bir aşk kapıda mı?’ Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü’nün panik anları!
Giriş Tarihi: 10.03.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 09:45

‘Yeni bir aşk kapıda mı?’ Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü’nün panik anları!

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Kalabalığın arasında Defne Kayalar ile birlikte olan Ergüçlü'nün yanında bir erkek vardı. Gazetecilerin kalabalığın içinde kendilerini çekmelerinin ardından yanındaki arkadaşını uzaklaştıran Hazar Ergüçlü'nün moralinin bozulduğu görüldü. Ardından hızla kalabalığın arasından ayrılan Ergüçlü ve Kayalar, evlerine gitti. Ergüçlü'nün yanındaki arkadaşları ise gözlerden kayboldu.

‘Yeni bir aşk kapıda mı?’ Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü’nün panik anları!

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, önceki akşam oyuncu arkadaşı Defne Kaylar ile birlikte Cihangir'de görüntülendi.

‘Yeni bir aşk kapıda mı?’ Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü’nün panik anları!

Kalabalığın arasında Defne Kayalar ile birlikte olan oyuncunun yanındaki beyefendiye yönelttiği bakışları dikkat çekti.

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‘Yeni bir aşk kapıda mı?’ Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü’nün panik anları!

Habercilerin görüntü aldığını görünce erkek arkadaşını uzaklaştıran Ergüçlü kısa süreli bir panik yaşadı.

‘Yeni bir aşk kapıda mı?’ Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü’nün panik anları!

Morali bozulduğu gözlenen Hazar Ergüçlü, Defne Kayalar ile göstericilerin yanından ayrıldı.

‘Yeni bir aşk kapıda mı?’ Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü’nün panik anları!

Koşar adım evlerine doğru gittiler.

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