Giriş Tarihi: 12.12.2022 08:02 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 08:06

Yeşilçam'da 'Ayşecik' karakteri ile gönülleri fetheden Zeynep Değirmencioğlu oyunluğu zirvedeyken bıraktı! Kendine bambaşka bir yol çizdi

Yeşilçam'a Ayşecik karakteriyle damga vuran Zeynep Değirmencioğlu, evlendikten sonra kariyerine noktayı koyarak gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etmişti. Yeşilçam'ın unutulmaz isminin zaman içindeki değişimi sevenlerini şaşkına çevirdi. Henüz 2 yaşındayken sinemaya adım atan Zeynep Değirmencioğlu 'Ayşecik' filmiyle Türk sinemasında çığır açmıştı. 20'li yaşlarına kadar çok sayıda filmde yer alan ve sonrasında sinemayı bırakan oyuncuyu yıllar sonra görenler tanımakta zorlandı. Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali sosyal medyada gündem oldu. İşte merak edenler için Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali…