Yıldızlar Bana Uzak ilk bölümüyle yeniden Atv’de!

Furkan Andıç, Burcu Kıratlı, Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Rami Narin, Ela Yörüklü, Goncagül Sunar'ın başrollerini paylaştığı atv ekranlarının yepyeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak bu akşam yeniden seyirciyle buluşuyor. 'Yıldızlar Bana Uzak' bu akşam ilk bölümüyle atv'de | Video Yıldızlar Bana Uzak 1.Bölüm: Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir. Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur. Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir. Özellikle de Han Varnalı için… Han'ın bu evliliği önlemek için kirli bir planı vardır. Kadir, işlemediği bir suçtan üstelik sevdiği kadının babasının katili olarak hapse düşer. Aslı bir tarafta harap haldeyken Kadir ile Varnalılar artık karşı karşıyadır. Kadir'in aklında sadece intikam almak vardır. Yahya ise Kadir'in hapishanede yol göstericisi olacaktır.