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Giriş Tarihi: 02.01.2024 08:45 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 08:47

Yıldızlar Bana Uzak ilk bölümüyle yeniden Atv'de!

Furkan Andıç, Burcu Kıratlı, Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Rami Narin, Ela Yörüklü, Goncagül Sunar'ın başrollerini paylaştığı atv ekranlarının yepyeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak ilk bölümünün tekrarıyla bu akşam yeniden izleyiciyle buluşuyor.

Yıldızlar Bana Uzak ilk bölümüyle yeniden Atv’de!

Furkan Andıç, Burcu Kıratlı, Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Rami Narin, Ela Yörüklü, Goncagül Sunar'ın başrollerini paylaştığı atv ekranlarının yepyeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak bu akşam yeniden seyirciyle buluşuyor.

"Yıldızlar Bana Uzak" bu akşam ilk bölümüyle atv'de | Video

Yıldızlar Bana Uzak ilk bölümüyle yeniden Atv’de!

Yıldızlar Bana Uzak 1.Bölüm:

Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir.

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Yıldızlar Bana Uzak ilk bölümüyle yeniden Atv’de!

Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur.

Yıldızlar Bana Uzak ilk bölümüyle yeniden Atv’de!

Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir.

Yıldızlar Bana Uzak ilk bölümüyle yeniden Atv’de!

Özellikle de Han Varnalı için…

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