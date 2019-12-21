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Emekliye fark ve ! Emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük ne kadar olacak?

Ocak ayında milyonlarca vatandaş zamlı maaşlarına kavuşacak. En düşük ne kadar olacak? En düşük memur emekli maaşı ne kadar olacak? Beklenti anketine göre yüzde 4'lük zamma ek olarak yüzde 1.29 enflasyon farkı da yansıyacak. Tahmini oranlarıyla 2020'de emekli ne kadar olacak? İşte maaş tablosu

Giriş Tarihi: 21.12.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 10:42
Emekliye fark ve zam! Emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli yeni yılda zamlı maaşlarını alacak. Gözler açıklanacak oranına çevrildi. Enflasyon oranları da netleşmeye başladı. En düşük memur emeklisi ne kadar alacak? İşte maaş tablosu ve detaylar...

Emekliye fark ve zam! Emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Maaşlara Ocak'ta yüzde 4 ve bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılması kararlaştırılırken, gerek şu ana kadar gerçekleşen veriler gerek de tahminler çifte zam olabileceğini gösteriyor.

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Emekliye fark ve zam! Emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 olarak gerçekleşti.

Emekliye fark ve zam! Emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Buna göre Ocak zammı yüzde 0.71 enflasyon farkıyla yüzde 4.71'e ulaşacak.

Emekliye fark ve zam! Emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın son beklenti anketi 6 aylık enflasyonun yüzde 6.29 çıkabileceğini ortaya koydu.

Emekliye fark ve zam! Emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Bu tahmine göre de oranı yüzde 1.29 enflasyon farkıyla yüzde 5.29'a ulaşacak.

Emekliye fark ve zam! Emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

EN AZ 133 TL ARTIŞ
Bu durumda maaşlara en az 133,46 lira zam gelecek.

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