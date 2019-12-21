Emekliye fark ve zam! Emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Emekliye fark ve zam! Emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Ocak ayında milyonlarca vatandaş zamlı maaşlarına kavuşacak. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük memur emekli maaşı ne kadar olacak? Beklenti anketine göre yüzde 4'lük zamma ek olarak yüzde 1.29 enflasyon farkı da yansıyacak. Tahmini zam oranlarıyla 2020'de emekli ne kadar olacak? İşte maaş tablosu
Giriş Tarihi: 21.12.2019
10:39
Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
10:42
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