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hastası olmak istemiyorsanız bu gıdayı tüketin!

, vücudunuzda pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insulin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumun da gelişen ve ömür boyu süren bir hastalıktır. Yapılan bilimsel çalışmalar, hastalıklara karşı korunmada sağlıklı ve dengeli beslenmenin, sebze ve meyve tüketiminin ve düzenli tempolu yürüyüşün önemini ortaya koyuyor. Diyabet tedavisinde kan şekeri kontrolünü sağlayarak oluşabilecek komplikasyonları önlemek veya geciktirmek; böylece yaşam kalitesini artırmak hedefleniyor. Kan şekerini dengede tutmak için bazı fayda sağlarken, bazılarından uzak durmak gerekiyor. Peki şeker hastalığından koruyan besinler nelerdir? İşte yani diyabetten koruyan mucizevi besinler...

Giriş Tarihi: 18.10.2020 08:59 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 08:59
Diyabet hastası olmak istemiyorsanız bu gıdayı tüketin!

iyabet tedavisinde kan şekeri kontrolünü sağlayarak oluşabilecek komplikasyonları önlemek veya geciktirmek; böylece yaşam kalitesini artırmak hedefleniyor. Kan şekerini dengede tutmak için bazı fayda sağlarken, bazılarından uzak durmak gerekiyor. Peki şeker hastalığından koruyan besinler nelerdir? İşte yani diyabetten koruyan mucizevi besinler...

Diyabet hastası olmak istemiyorsanız bu gıdayı tüketin!

Kudret narı, değişik görüntüsü nedeniyle halk arasında acayip elma olarak adlandırılan tropik iklimlerde yetişen bir bitkidir. Ülkemizde de yetişen kudret narı, içerdiği vitaminler ve mineraller ile sağlığımıza çok faydası bulunur. Bağışıklık sistemini güçlendiren, mide-bağırsak sorunlarını gideren, cinsel birçok rahatsızlığı iyileştiren kudret narının faydaları nelerdir sizler için inceledik.

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Diyabet hastası olmak istemiyorsanız bu gıdayı tüketin!

KUDRET NARI

Kudret narının faydalarına geçmeden önce bu mucizevi bitkiden biraz bahsedelim. Kudret narı, kabakgiller ailesinden olup tropik iklimde yetişen ve ilaç olarak kullanılan bir bitkidir. Asya, Afrika, Uzak Doğu ve Güney Amerika'da yetişen kudret narı, ülkemizde özellikle Bursa ve Yalova'da yetiştirilmektedir. Yaz aylarında çiçek açan, sarmaşık formunda olan kudret narı, oldukça değişik bir görüntüye sahiptir.

Kudret narı, pek çok aktarda zeytinyağı veya bal ile karıştırılmış formları ile satılıyor. Diğer yandan kudret narının macun hali de yine aktarlarda satılıyor. Ama isterseniz evinizde yine aktarlardan satın alacağınız tohumu ile evinizde yetiştirebilirsiniz.

Kudret narının tadı acı olduğu için genellikle bal ile birlikte hazırlanan kürleri tüketilir. Bal yerine zeytinyağı içinde bekleterek veya reçel ile tatlandırarak da yapabilirsiniz.

Diyabet hastası olmak istemiyorsanız bu gıdayı tüketin!

KUDRET NARININ İÇERİĞİ

Demir, kalsiyum, fosfor ve B vitaminleri

Cucurbitacin türevleri

%40-50 Protein

Sabit yağlar; Trienasitlerden, α- Elâosterinasit ve trichosanasit

Alkaloitler, Saponinler, Kinonlar, Reçine, Musilaj, Steroller, Taninler

Momordicosid, momordisilin, kukurbitinler, kukurbitasinler, lektinler

Diyabet hastası olmak istemiyorsanız bu gıdayı tüketin!

KUDRET NARININ FAYDALARI

Kudret narı, yüzyıllar boyunca özellikle mide hastalıkları tedavisinde kullanılmıştır. Kudret narının meyvesi olgunlaşınca birbirinden ayrılır, turuncu-sarı meyveler verir. Anavatanı Hindistan olarak kabul edilen kudret narı ile son yıllarda kanser tedavisi için araştırmalar yapılmıştır. Madde madde kudret narının faydalarını birlikte inceleyelim.

1- SİNDİRİM SİSTEMİNİN DOĞAL İLACIDIR

Kudret narı, asırlar boyunca zaten mide ve bağırsak sorunlarının tedavisinde kullanılmış bir bitkidir. Bu tarz bir rahatsızlığınız var ise günde bir kaşık zeytinyağlı kudret narı yemenizi uzmanlar tavsiye ediyor. Fakat kudret narının bu faydasının uzun sürmesini istiyorsanız en az bir ay boyunca bu küre devam etmeniz gerekir. Bu şekilde kudret narı tüketmek; ülser, gastrit, kolit, reflü, kabızlık ve hazımsızlık gibi hastalıklarına iyileşmesini sağlar.

Diyabet hastası olmak istemiyorsanız bu gıdayı tüketin!

2- KANSERİ ÖNLÜYOR VE DURDURUYOR

Bu konuda son zamanlarda yapılmış birçok araştırma var. Konusunda deneyimli birçok uzman kişi, kudret narının kansere karşı çok faydalı bir olduğunu dile getiriyor. Amerika'da yayımlanan kanser araştırmaları üzerine olan bir dergide, kudret narının kanser hücrelerinin yayılması, gelişmesini ve büyümesini önlediği açıklanmıştır. Yine bir araştırma sonucunda meme kanserinin nüksetmemesi için kudret narının gıdalara katılarak tüketimi tavsiye edilmektedir.

Diyabet hastası olmak istemiyorsanız bu gıdayı tüketin!

4- ANTİBİYOTİK ETKİSİ VAR

Antibiyotik etkisi olan kudret narının içinde bulunan Lutein ve Lycopnene adlı maddeler, tümörün büyümesini önler.

5- YANIK TEDAVİSİ İÇİN BİREBİR

Vücutta oluşan yanıklar ve yaraların tedavisinde kudret narının iyileştirici özelliğinden faydalanabilirsiniz. Yanık zamanında kullanabilmek için kudret narı meyvesinin çekirdeklerini çıkarıp ezdikten sonra lapa halinde iken zeytinyağı ekleyerek cam kavanozda muhafaza edin. Bu haliyle bir sene boyunca yanık ve yara tedavisinde kullanabilirsiniz.

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