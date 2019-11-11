Mikrobik olmayan salgın hastalık tip 2 diyabet ürkütüyor! İşte diyabet belirtileri...

Çağın vebası olarak gösterilen Tip 2 diyabet hastalığının yayılım hızı kadar diyabet hastası adayları olarak tanımlanan pre-diyabetlilerin sayısındaki artışın da ürkütücü boyutlara yükseldiğine dikkat çeken Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, "Geleceğin diyabet hastası adayları, Türkiye'de son 20 yılda 4 kat artmış durumda. Bu dehşet verici bir artış hızı. Kendimizi ve çocuklarımızı beslerken hasta ediyoruz, farkında değiliz! Anti- diyabet yaşam tarzını bir seçim olarak değil, zorunlu olarak benimsememiz gerekiyor. Aksi halde ülkemizde 40 yıl sonra herkes diyabet hastası olacak!" diye uyarıyor.