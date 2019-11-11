Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Mikrobik olmayan salgın hastalık tip 2 diyabet ürkütüyor! İşte diyabet belirtileri...

Mikrobik olmayan salgın hastalık tip 2 ürkütüyor! İşte ...

Çağın vebası olarak gösterilen Tip 2 hastalığının yayılım hızı kadar diyabet hastası adayları olarak tanımlanan pre-diyabetlilerin sayısındaki artışın da ürkütücü boyutlara yükseldiğine dikkat çeken Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, "Geleceğin diyabet hastası adayları, Türkiye'de son 20 yılda 4 kat artmış durumda. Bu dehşet verici bir artış hızı. Kendimizi ve çocuklarımızı beslerken hasta ediyoruz, farkında değiliz! Anti- diyabet yaşam tarzını bir seçim olarak değil, zorunlu olarak benimsememiz gerekiyor. Aksi halde ülkemizde 40 yıl sonra herkes diyabet hastası olacak!" diye uyarıyor.

Giriş Tarihi: 11.11.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 10:52
Mikrobik olmayan salgın hastalık tip 2 diyabet ürkütüyor! İşte diyabet belirtileri...

DİYABET: Kanser, Kalp Krizi ve Alzheimer ile el ele yürüyor!

Çağın vebası TİP 2 diyabetin, tek başına sağlığımız için ciddi riskler barındıran kanser, kalp krizi ve alzheimer hastalıkları ile el ele yürüdüğüne dikkat çeken Dr. Ümit Aktaş, "Kalp krizine bağlı ölümlerin çoğunun arkasında insülin direnci, pre- ve TİP 2 diyabet vardır. TİP 2 diyabet, kalp damar hastalıklarının bir numaralı sebebidir ve kansere yakalanma riskini kat kat artırır. Yapılan araştırmalar TİP 2 diyabet hastası kadınlarda kolon kanserine yakalanma riskinin yüzde 50 arttığını, insülin direnci ne kadar fazlaysa kanserin yeniden nüksetme olasılığının da o kadar arttığını ortaya koyuyor. Kan şekerindeki hafif bir yükselme bile alzheimer riskini artırıyor" diyor.

Mikrobik olmayan salgın hastalık tip 2 diyabet ürkütüyor! İşte diyabet belirtileri...

RAKAMLARLA TİP 2 DİYABET

Dünya Örgütü'nün verilerine göre, dünyada yaklaşık 425 milyon insan, şeker hastası-.

Dünyada her 11 insandan birisi diyabet! Diyabetin başlama yaşı 8 yaşına kadar indi.

Türkiye'de Avrupa ortalamasının 3 katı, dünya ortalamasının 2 katı diyabet hastası bulunuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mikrobik olmayan salgın hastalık tip 2 diyabet ürkütüyor! İşte diyabet belirtileri...

Diyabetin artış hızında Türkiye, dünya genelinde ilk sırada.

Türkiye'de 10 milyondan fazla kişi şeker hastası var.

Yapılan araştırmalar, Türkiye'de son 20 yılda TİP 2 diyabetin 2 kat, diyabete aday olan pre-diyabetlilerin sayısının ise 4 kat arttığını gösteriyor.

Eğer sağlıklı beslenme biçimi benimsenmezse, 40 yıl içinde Türkiye nüfusunun tamamının diyabetli olacağı öngörülüyor.

Mikrobik olmayan salgın hastalık tip 2 diyabet ürkütüyor! İşte diyabet belirtileri...

DİYET LİSTENİZDE TAM BUĞDAY EKMEĞİ VAR İSE İYİLEŞEMEZSİNİZ!

"Tip 2 hastalığı, yaygın kanaatin aksine tam şifa ile tedavi edilebilen bir sorunudur. Ömür boyu diyabet ilacı kullanmak zorunda değilsiniz" diyen Dr. Ümit Aktaş, konuya şu sözlerle açıklık getiriyor:

"Tedavi sürecinde verilen diyet listenizde gluten, karbonhidrat var ise diyabet iyileşmez. Sizin hastalığınızı tetikleyen besinleri hayatınızdan çıkarmadan nasıl iyileşebilirsiniz? Hastalığın tedavi sürecinde çok doğru yapıp şekeri yasaklıyorlar ama tam buğday ekmeği veriyorlar. Çay şekerinin glisemik indeksi 59, beyaz ekmeğin 69, tam buğday ekmeğinin 72, kan şekerini jet hızıyla fırlatan saf glikozun ise 100'dür. Şimdi düşünün ekmek olan diyet listesi ile nasıl iyileşebilirsiniz?"

Mikrobik olmayan salgın hastalık tip 2 diyabet ürkütüyor! İşte diyabet belirtileri...

SAĞLIKLI YAĞLAR, KEMİK SUYU ÇORBASI, EV YOĞURDUNU EKSİK ETMEYİN!

Bol bol karbonhidrat ve glüten içeren tahıl tüketen hastaları, iyileşmez. Nitekim Tip 2 diyabet hastalarının hiç birisi verilen diyetler nedeniyle ilaçlardan kurtulamıyor, aksine hastalıkları ilerliyor. İlaç ve insülin kullanmalarına rağmen ayakları kesiliyor, böbrekleri iflas ediyor, gözleri kör oluyor. Diyabet hastaları eğer iyileşmek istiyorlarsa, bol bol zeytinyağı ve tereyağı gibi sağlıklı yağlar tüketmeli. Bol bol paça çorbası, kemik suyu çorbası yemeli. Ev sirkesi, ev turşusu, ev yoğurdu, ev kefiri kullanmalı, ceviz, fındık, badem yemeli. Ama karbonhidrat ve glüten içeren tahıllardan kesinlikle uzak durmalıdırlar.

Mikrobik olmayan salgın hastalık tip 2 diyabet ürkütüyor! İşte diyabet belirtileri...

KALORİ SAYMAYI BIRAKIP GLİSEMİK İNDEKSE ODAKLANIN!

"Şekerinizi kontrol altına almak için düşük kalorili değil düşük glisemik indeksli bir diyet yapmanız gerekiyor" diyen Dr. Aktaş, "Kaloriye takılmayın, önemli olan yediğiniz yiyeceklerin vücutta şeker dalgalanmalarına yol açıp açmadığıdır. Bunu da yiyeceklerin glisemik indeksi belirler. Mesela yumurta, et, tavuk, sakatat, peynir, tereyağı yediğinizde hem kendinizi saatlerce tok hissedersiniz hem de kan şekeriniz dengeli seyreder. Neden? Çünkü bu yiyeceklerin glisemik indeksi sıfırdır. Bunların yanına yine düşük glisemik indeksli sebzeler, salatalar eklediğinizde ise kan şekerinizin de, sağlığınızın da kontrolünü elinize almış olursunuz."

Mikrobik olmayan salgın hastalık tip 2 diyabet ürkütüyor! İşte diyabet belirtileri...

ANTİ- DİYABET BESLENME DEĞİL, YAŞAM TARZI!

TİP 2 diyabetten korunmak için anti- beslenmeyle şekillenen yaşam tarzının bir zorunluluk olarak benimsenmesi gerektiğine işaret eden Dr. Ümit Aktaş, "Genetik yapımız şekerle, karbonhidratlarla dolu modern çağın beslenme modeli için tasarlanmadı. Biz onu içi şeker dolu gazlı içecekler, çikolatalar, tatlılar, bol ekmek, bol makarna ile şeker bombardımanına tutuyoruz.

BİZE ULAŞIN