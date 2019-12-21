Şeker hastası olmak istemiyorsanız bu besinleri tüketmelisiniz! İşte diyabet hastalığından koruyan besinler

Diyabet diğer adıyla şeker hastalığı vücudumuzda midenin arka kısmında bulunan pankreasın yeterli miktarda insülin hormonu üretememesi ya da üretilen insülin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması sonucu oluşan ve ömür boyu süren bir hastalıktır. Besinler vücudumuza alındıktan sonra sindirim sisteminde şekere dönüşerek kana karışır. Ancak, diyabetli kişilerde vücutta insülin hormonu eksik ya da yetersiz olduğundan şeker hücre içerisine giremez ve enerji olarak kullanılmaz.Yapılan bilimsel çalışmalar, hastalıklara karşı korunmada sağlıklı ve dengeli beslenmenin, sebze ve meyve tüketiminin ve düzenli tempolu yürüyüşün önemini ortaya koyuyor. Kan şekerini dengede tutmak için bazı besinler fayda sağlarken, bazılarından uzak durmak gerekiyor. Peki şeker hastalığından koruyan besinler nelerdir? İşte şeker hastalığı yani diyabetten koruyan mucizevi besinler...