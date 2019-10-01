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  • Beşiktaş'ta adaylık yarışı kızışıyor! Çebi ve Adalı...

'ta adaylık yarışı kızışıyor! Çebi ve Adalı...

'ta 13/20 Ekim'de yapılacak olağanüstü kongre öncesi başkan adayları belli olmaya başladı. İşte ve cephelerinde başkan adaylığı için son durum...

Giriş Tarihi: 01.10.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 10:04
Beşiktaş'ta adaylık yarışı kızışıyor! Çebi ve Adalı...

'ta başkanlık yarışı için hareketlilik başladı.

Beşiktaş'ta adaylık yarışı kızışıyor! Çebi ve Adalı...

Tüzük gereği 10 Ekim tarihine kadar 250 üyenin imzası ile başvuran isimler, seçimde de aday olabilecek.

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Beşiktaş'ta adaylık yarışı kızışıyor! Çebi ve Adalı...

Fikret Orman yönetimlerinde 2. Başkan olarak görev alan 'nin adaylık için hazırlıklarını yaptığı, Erdal Torunoğulları ile birlikte yönetim listesi üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta adaylık yarışı kızışıyor! Çebi ve Adalı...

Çebi'nin bu hafta adaylığını resmen açıklaması bekleniyor.

Beşiktaş'ta adaylık yarışı kızışıyor! Çebi ve Adalı...

ADALI DA ADAYLIK SİNYALİNİ YAKTI

İkinci Başkanı da adaylık sinyali verdi. Adalı şunları söyledi:

Beşiktaş'ta adaylık yarışı kızışıyor! Çebi ve Adalı...

"Benim adaylığımın, sayın başkanın (Fikret Orman) adaylık kararıyla bir alakası yok. Her iki kararına da saygı duyarım."

Beşiktaş'ta adaylık yarışı kızışıyor! Çebi ve Adalı...

"'a faydalı olacağıma inandığım anda adaylığımı açıklayacağım."

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