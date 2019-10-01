Beşiktaş'ta adaylık yarışı kızışıyor! Çebi ve Adalı...

Beşiktaş'ta 13/20 Ekim'de yapılacak olağanüstü kongre öncesi başkan adayları belli olmaya başladı. İşte Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı cephelerinde başkan adaylığı için son durum... Beşiktaş'ta başkanlık yarışı için hareketlilik başladı. Tüzük gereği 10 Ekim tarihine kadar 250 üyenin imzası ile başvuran isimler, seçimde de aday olabilecek. Fikret Orman yönetimlerinde 2. Başkan olarak görev alan Ahmet Nur Çebi'nin adaylık için hazırlıklarını yaptığı, Erdal Torunoğulları ile birlikte yönetim listesi üzerinde çalıştığı öğrenildi. Çebi'nin bu hafta adaylığını resmen açıklaması bekleniyor. ADALI DA ADAYLIK SİNYALİNİ YAKTI Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı da adaylık sinyali verdi. Adalı şunları söyledi: 'Benim adaylığımın, sayın başkanın (Fikret Orman) adaylık kararıyla bir alakası yok. Her iki kararına da saygı duyarım.' 'Beşiktaş'a faydalı olacağıma inandığım anda adaylığımı açıklayacağım.'