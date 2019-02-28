Bir başarı hikayesi: Ümraniyespor...

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor'u da eleyen Ümraniyespor, amatörde yer aldığı 2010-11 sezonundan sonraki 5 yılda 3 lig birden yükseldi. İşte Ümraniyespor'un başarı hikayesi... Ziraat Türkiye Kupası'nda F.Bahçe'yi eleyişi büyük ses getiren Ümraniyespor, çeyrek finalde ise Trabzonspor'u saf dışı bırakarak adını son 4'e yazdırdı. Süper Lig savaşını da bir alt kategoride 4. sırada sürdüren kırmızı-beyazlılar, futbolda az görülür cinsten bir başarıya imza attı. İşte Ümraniyespor'a kısa bir bakış: 1993 yılında Ümraniye Hekimbaşı'nda yer alan ve büyük bir patlama da yaşanan çöplük alanı, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla rehabilite edilerek 1995 yılında Ümraniyespor Tesisleri kuruldu. Amatör Lig'de yer aldığı 2010-2011 sezonundan sonra 5 yılda 3 lig birden yükseldi. Teknik direktör Ahmet Taşyürek takımını 2. Lig'den 1. Lig'e taşıdı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, şimdi de Süper Lig'e çıkma mücadelesi veriyor. F.Bahçe ve Trabzonspor'la oynadığı 4 kupa maçında kalesinde sadece 1 gol gördü. Rakip ağları ise 5 kez havalandırdı. 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.