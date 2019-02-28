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Bir başarı hikayesi: ...

'nda 'den sonra 'u da eleyen , amatörde yer aldığı 2010-11 sezonundan sonraki 5 yılda 3 lig birden yükseldi. İşte Ümraniyespor'un başarı hikayesi...

SABAH Spor galerileri
Giriş Tarihi: 28.02.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 10:58
Bir başarı hikayesi: Ümraniyespor...

Ziraat 'nda F.Bahçe'yi eleyişi büyük ses getiren Ümraniyespor, çeyrek finalde ise 'u saf dışı bırakarak adını son 4'e yazdırdı.

Bir başarı hikayesi: Ümraniyespor...

Süper Lig savaşını da bir alt kategoride 4. sırada sürdüren kırmızı-beyazlılar, futbolda az görülür cinsten bir başarıya imza attı.

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Bir başarı hikayesi: Ümraniyespor...

İşte 'a kısa bir bakış:

Bir başarı hikayesi: Ümraniyespor...

1993 yılında Ümraniye Hekimbaşı'nda yer alan ve büyük bir patlama da yaşanan çöplük alanı, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla rehabilite edilerek 1995 yılında Ümraniyespor Tesisleri kuruldu.

Bir başarı hikayesi: Ümraniyespor...

Amatör Lig'de yer aldığı 2010-2011 sezonundan sonra 5 yılda 3 lig birden yükseldi.

Bir başarı hikayesi: Ümraniyespor...

Teknik direktör Ahmet Taşyürek takımını 2. Lig'den 1. Lig'e taşıdı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, şimdi de Süper Lig'e çıkma mücadelesi veriyor.

Bir başarı hikayesi: Ümraniyespor...

F.Bahçe ve 'la oynadığı 4 kupa maçında kalesinde sadece 1 gol gördü. Rakip ağları ise 5 kez havalandırdı. 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

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