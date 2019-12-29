Ezeli rakipten Talisca bombası!

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Talisca, flaş bir kararla Çin'in yolunu tutmuştu. Burada gösterdiği performansla da üzerine koyarak devam eden Brezilyalı yıldız için, Süper Lig'den 4 büyük kulüp de ilgisini sürdürüyordu. Ocak ayı için Beşiktaş'ın ezeli rakibinden, Talisca konusunda bir transfer atağı geleceği canlı yayında duyuruldu...
Giriş Tarihi: 29.12.2019
10:51
Güncelleme Tarihi: 29.12.2019
11:14
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Süper Lig'de ilk yarının son haftasında
Galatasaray sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek, ligin ikinci yarısı için iddialı sinyaller verdi.
Sarı-kırmızılı takımda alınan galibiyet sonrası gözler tamamen ocak ayı
transfer dönemine çevrilmiş durumda. Zira takımdan gidecek isimler kadar merak edilen konulardan birisi de hangi futbolcuların geleceği...
Son zamanlarda adı
Galatasaray'la anılan , Bruma Jesse , Sekidika Henry , Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş gibi isimlerin dışında sürpriz bir yıldız da sarı-kırmızılıların gündemine geldi. Onyekuru sahibi ise İdddianın Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve spor yorumcusu Sinan Engin...
Beyaz TV'de konuşan Sinan Engin,
Galatasaray'ın bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydikten sonra Çin'in yolunu tutan Anderson ile ilgilendiğini duyurdu ve şöyle konuştu: Talisca
Galatasaray almaya çalışıyor, girişim yaptı. Resmi teklif yapıldı. Ayrıca Talisca'yı Mert Hakan ve Emre Kılınç ile prensip anlaşmasına vardı ancak Sivasspor'dan de istiyor, Beşiktaş da araya giriyor. Fenerbahçe
Çin Ligi ekiplerinden
Guangzhou forma giyen Evergrande'de Anderson , bu takımda toplamda çıktığı 45 maçta 32 gol atıp 11 Talisca yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. asist
Engin ayrıca,
forması giyen Arda Turan'la ilgili de "Arda Başakşehir Galatasaray'dan 6 aylık dönem için para talep etmedi. Galatasaray evladına sahip çıksın. Taraftar onu havaya sokar. Bu çocuk Galatasaray'da top toplayıcılık yapmış bir oyuncu. Terim affetmişse kimsenin söyleyeceği bir şey yok" ifadelerini kullandı.