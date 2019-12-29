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Ezeli rakipten Talisca bombası!

Ezeli rakipten Talisca bombası!

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Talisca, flaş bir kararla Çin'in yolunu tutmuştu. Burada gösterdiği performansla da üzerine koyarak devam eden Brezilyalı yıldız için, Süper Lig'den 4 büyük kulüp de ilgisini sürdürüyordu. Ocak ayı için Beşiktaş'ın ezeli rakibinden, Talisca konusunda bir transfer atağı geleceği canlı yayında duyuruldu...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 11:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





