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Ezeli rakipten bombası!

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Talisca, flaş bir kararla Çin'in yolunu tutmuştu. Burada gösterdiği performansla da üzerine koyarak devam eden Brezilyalı yıldız için, Süper Lig'den 4 büyük kulüp de ilgisini sürdürüyordu. Ocak ayı için Beşiktaş'ın ezeli rakibinden, Talisca konusunda bir transfer atağı geleceği canlı yayında duyuruldu...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 11:14
Ezeli rakipten Talisca bombası!

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek, ligin ikinci yarısı için iddialı sinyaller verdi.

Ezeli rakipten Talisca bombası!

Sarı-kırmızılı takımda alınan galibiyet sonrası gözler tamamen ocak ayı dönemine çevrilmiş durumda. Zira takımdan gidecek isimler kadar merak edilen konulardan birisi de hangi futbolcuların geleceği...

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Ezeli rakipten Talisca bombası!

Son zamanlarda adı 'la anılan Bruma, Jesse Sekidika, Henry Onyekuru, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş gibi isimlerin dışında sürpriz bir yıldız da sarı-kırmızılıların gündemine geldi. İdddianın sahibi ise 'ın eski yöneticisi ve spor yorumcusu Sinan Engin...

Ezeli rakipten Talisca bombası!

Beyaz TV'de konuşan Sinan Engin, 'ın bir dönem 'ta kiralık olarak forma giydikten sonra Çin'in yolunu tutan Anderson Talisca ile ilgilendiğini duyurdu ve şöyle konuştu:

Ezeli rakipten Talisca bombası!

Talisca'yı almaya çalışıyor, girişim yaptı. Resmi teklif yapıldı. Ayrıca Sivasspor'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç ile prensip anlaşmasına vardı ancak Fenerbahçe de istiyor, Beşiktaş da araya giriyor.

Ezeli rakipten Talisca bombası!

Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'de forma giyen Anderson Talisca, bu takımda toplamda çıktığı 45 maçta 32 gol atıp 11 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Ezeli rakipten Talisca bombası!

Engin ayrıca, Başakşehir forması giyen Arda Turan'la ilgili de "Arda 'dan 6 aylık dönem için para talep etmedi. Galatasaray evladına sahip çıksın. Taraftar onu havaya sokar. Bu çocuk Galatasaray'da top toplayıcılık yapmış bir oyuncu. Terim affetmişse kimsenin söyleyeceği bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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