Fenerbahçe taraftarından isyan: 'İnşallah son sezonunuz olur!'

Fenerbahçe 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında, Rusya'da Zenit'e 3-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe'de başta Alper Potuk olmak üzere Mehmet Topal, Şener Özbayraklı ve Hasan Ali Kaldırım, taraftarın hedef tahtasındaydı. Fenerbahçe 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında, Rusya'da Zenit'e 3-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe'de başta Alper Potuk olmak üzere Mehmet Topal, Şener Özbayraklı ve Hasan Ali Kaldırım, taraftarın hedef tahtasındaydı. Fenerbahçe elendi, taraftarlar sosyal medyada isyan etti. Fenerbahçeliler özellikle Mehmet Topal, Alper, Şener ve Hasan Ali'yi hedef aldı. Türkiye'de taraftarlarını üzen Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ne de trajikomik bir şekilde veda etmesi sarı-lacivertli taraftarları çileden çıkardı. Özellikle Mehmet Topal'ın büyük hatası ile yenilen 3. golden sonra sosyal medyadan tepki mesajları yağdı. İşte Fenerbahçeli taraftarların önlenemeyen isyanı: -Bu kulüp maddi sorunlardan dolayı buralara düştüyse, bırakın artık PAF takımı oynasın... Bunlar 5 kuruş bile hak etmiyor. -Gol umudu Slimani!!! Ne zaman güvensek bizi yarı yolda bırakan, tüm sezon dünyaları kaçıran adam umut oluyor!