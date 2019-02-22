Fenerbahçe taraftarından isyan: 'İnşallah son sezonunuz olur!'

Fenerbahçe 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında, Rusya'da Zenit'e 3-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe'de başta Alper Potuk olmak üzere Mehmet Topal, Şener Özbayraklı ve Hasan Ali Kaldırım, taraftarın hedef tahtasındaydı.