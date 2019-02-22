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  • Fenerbahçe taraftarından isyan: 'İnşallah son sezonunuz olur!'

taraftarından isyan: 'İnşallah son sezonunuz olur!'

1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında, Rusya'da Zenit'e 3-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe'de başta olmak üzere , Şener Özbayraklı ve , taraftarın hedef tahtasındaydı.

Giriş Tarihi: 22.02.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 22.02.2019 10:20
Fenerbahçe taraftarından isyan: 'İnşallah son sezonunuz olur!'

1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında, Rusya'da Zenit'e 3-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe'de başta olmak üzere , Şener Özbayraklı ve , taraftarın hedef tahtasındaydı.

Fenerbahçe taraftarından isyan: 'İnşallah son sezonunuz olur!'

elendi, taraftarlar sosyal medyada isyan etti.

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Fenerbahçe taraftarından isyan: 'İnşallah son sezonunuz olur!'

Fenerbahçeliler özellikle , Alper, Şener ve Hasan Ali'yi hedef aldı.

Fenerbahçe taraftarından isyan: 'İnşallah son sezonunuz olur!'

Türkiye'de taraftarlarını üzen 'nin Avrupa Ligi'ne de trajikomik bir şekilde veda etmesi sarı-lacivertli taraftarları çileden çıkardı.

Fenerbahçe taraftarından isyan: 'İnşallah son sezonunuz olur!'

Özellikle 'ın büyük hatası ile yenilen 3. golden sonra sosyal medyadan tepki mesajları yağdı.

Fenerbahçe taraftarından isyan: 'İnşallah son sezonunuz olur!'

İşte Fenerbahçeli taraftarların önlenemeyen isyanı:

-Bu kulüp maddi sorunlardan dolayı buralara düştüyse, bırakın artık PAF takımı oynasın... Bunlar 5 kuruş bile hak etmiyor.

Fenerbahçe taraftarından isyan: 'İnşallah son sezonunuz olur!'

-Gol umudu Slimani!!! Ne zaman güvensek bizi yarı yolda bırakan, tüm sezon dünyaları kaçıran adam umut oluyor!

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