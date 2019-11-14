Fenerbahçe'den Talisca bombası!

Çin'de mutsuz olan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Talisca, Fenerbahçe'ye teklif edildi... İşte Teknik Direktör Ersun Yanal'ın olumlu rapor verdiği Brezilyalı yıldızın transferiyle ilgili son dakika haberi... Ara transfer dönemi öncesi birçok yıldızı listesine alan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Matuidi, Pedro gibi dünyaca ünlü oyuncuları kadrosuna katmanın planlarını yapan sarı-lacivertlilere Çin'den bir oyuncu önerildi. Daha önce Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi. Brezilyalıya sıcak bakan teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime olumlu rapor verdiği belirtilirken, 'Talisca bizi şampiyon yapar' ifadesini kullandığı öğrenildi. AYRILMAK İSTİYOR Çin Ligi'nde zirvede yer alan Guangzhou Evergrande'de forma giyen Anderson Talisca, kulüpten ayrılmak istediğini yetkililere iletirken, menajerlerine de kulüp bulması konusunda tam yetki verdiği iddia edildi. YILLIK 10 MİLYON EURO KAZANIYOR Çin'de senelik 10 milyon euro kazanan yıldız futbolcunun bu ülkeden ayrılmak için maaşında da fedakarlık yapacağı kaydedildi. ÇİN'DE 24 MAÇTA 15 GOL ATTI Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Guangzhou'da vazgeçilmezler arasında yer alan Talisca, bu sezon forma giydiği 24 resmi karşılaşmada 15 kez rakip fileleri havalandırdı.