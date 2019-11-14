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'den bombası!

Çin'de mutsuz olan Beşiktaş'ın eski futbolcusu , 'ye teklif edildi... İşte Teknik Direktör Ersun Yanal'ın olumlu rapor verdiği Brezilyalı yıldızın transferiyle ilgili son dakika haberi...

Fotomaç Spor
Giriş Tarihi: 14.11.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 11:47
Fenerbahçe'den Talisca bombası!

Ara transfer dönemi öncesi birçok yıldızı listesine alan 'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fenerbahçe'den Talisca bombası!

Matuidi, Pedro gibi dünyaca ünlü oyuncuları kadrosuna katmanın planlarını yapan sarı-lacivertlilere Çin'den bir oyuncu önerildi.

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Fenerbahçe'den Talisca bombası!

Daha önce Beşiktaş forması giyen Anderson , menajerler aracılığıyla 'ye teklif edildi.

Fenerbahçe'den Talisca bombası!

Brezilyalıya sıcak bakan teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime olumlu rapor verdiği belirtilirken, " bizi şampiyon yapar" ifadesini kullandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Talisca bombası!

AYRILMAK İSTİYOR

Çin Ligi'nde zirvede yer alan Guangzhou Evergrande'de forma giyen Anderson , kulüpten ayrılmak istediğini yetkililere iletirken, menajerlerine de kulüp bulması konusunda tam yetki verdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'den Talisca bombası!

YILLIK 10 MİLYON EURO KAZANIYOR

Çin'de senelik 10 milyon euro kazanan yıldız futbolcunun bu ülkeden ayrılmak için maaşında da fedakarlık yapacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'den Talisca bombası!

ÇİN'DE 24 MAÇTA 15 GOL ATTI

Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Guangzhou'da vazgeçilmezler arasında yer alan , bu sezon forma giydiği 24 resmi karşılaşmada 15 kez rakip fileleri havalandırdı.

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