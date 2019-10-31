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  • Göksenin Köksal Fenerbahçe'ye nasıl fark attıklarını anlattı

'ye nasıl fark attıklarını anlattı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasındaki derbi maçta Doğa Sigorta, Beko'yu 83-64 mağlup etti. Sarı kırmızılı takımın kaptanı , ezeli rakiplerine karşı aldıkları farklı galibiyeti SABAH Spor'a anlattı.

SABAH Spor
Giriş Tarihi: 31.10.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 10:32
Göksenin Köksal Fenerbahçe'ye nasıl fark attıklarını anlattı

Galatasaray Doğa Sigorta, pota derbisinde ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu farklı yenerken, maç öncesi SABAH'a "Yendik, yine yeneceğiz" diyen Kaptan Göksenin Köksal galibiyeti de şu sözlerle anlattı:

Göksenin Köksal Fenerbahçe'ye nasıl fark attıklarını anlattı

"Ligde Afyon, EuroCup'ta Budocnost maçlarını son topta kazandık. Geçen sezon son topta kaybediyorduk... Artık daha tecrübeli bir takımız ve kazandıkça özgüvenimiz arttı."

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Göksenin Köksal Fenerbahçe'ye nasıl fark attıklarını anlattı

" derbisi öncesinde de 'Yeneceğiz' demiştim. Yanılmadım! Aramızda ciddi bütçe farkı olsa da bu sonucu bekliyordum."

Göksenin Köksal Fenerbahçe'ye nasıl fark attıklarını anlattı

"Çünkü Sinan Erdem'de Abdi İpekçi'yi hatırlatan bir atmosfer vardı. Salonda 6. adam oldular ve farklı kazanmamızı sağladılar."

Göksenin Köksal Fenerbahçe'ye nasıl fark attıklarını anlattı

DE COLO İYİ AMA!

"De Colo çok kaliteli bir oyuncu ama ondan daha iyilerine karşı oynamıştım. Derbide de çekincem yoktu."

Göksenin Köksal Fenerbahçe'ye nasıl fark attıklarını anlattı

"16 sayı attı ancak ben tutarken değil, yardıma gittiğim anlarda sayılar buldu."

Göksenin Köksal Fenerbahçe'ye nasıl fark attıklarını anlattı

"Zaten görevim onu düzen dışına çıkarıp bireyselliğe zorlamaktı. Planımız tuttu, De Colo 16 sayı atmasına rağmen biz 19 farkla kazandık."

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